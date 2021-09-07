Vonovia Aktie 21644750 / DE000A1ML7J1
60.30CHF
0.06CHF
0.10 %
07.09.2021
SWX
05.11.2025 08:15:36
Vonovia SE Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Vonovia nach Zahlen zum dritten Quartal mit einem Kursziel von 35,50 Euro auf "Overweight" belassen. Neil Green sprach am Mittwoch von einem "begrüßenswerten Update" des Immobilienkonzerns, das sich mit einer soliden Gewinnprognose für das laufende Geschäftsjahr paare. Der neu gegebene Ausblick auf 2026 unterstreiche Wachstum. Ausgehend vom aktuellen Aktienkurs sieht er ordentliches Aufwärtspotenzial./rob/tih/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2025 / 06:51 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2025 / 06:51 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2025 / 06:51 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
Vonovia SE
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
35.50 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
25.43 €
|
Abst. Kursziel*:
39.60%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
25.52 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
39.11%
|
Analyst Name::
Neil Green
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
07:03
|Vonovia will auch 2026 operativ mehr verdienen (AWP)
07:01
|EQS-News: Hohe Dynamik: Vonovia wächst wieder so stark wie vor der Krise (EQS Group)
04.11.25
|Ausblick: Vonovia-Aktie stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
04.11.25
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich am Dienstagnachmittag leichter (finanzen.ch)
04.11.25
|Zurückhaltung in Frankfurt: So bewegt sich der DAX aktuell (finanzen.ch)
04.11.25
|Börse Frankfurt in Rot: DAX legt mittags den Rückwärtsgang ein (finanzen.ch)
04.11.25
|LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX zeigt sich am Dienstagmittag leichter (finanzen.ch)
03.11.25
|Handel in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich zum Handelsende fester (finanzen.ch)
Analysen zu Vonovia SE
|02.10.25
|Vonovia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.09.25
|Vonovia Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.09.25
|Vonovia Underweight
|Barclays Capital
|09.09.25
|Vonovia Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.09.25
|Vonovia Buy
|Jefferies & Company Inc.
