05.11.2025 09:50:22

Vonovia SE Buy

Vonovia
23.55 CHF 0.83%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Vonovia nach Zahlen mit einem Kursziel von 31,50 Euro auf "Buy" belassen. Trotz Abschwächung im dritten Quartal dürfte das zweite Halbjahr das erste wachstumsseitig abhängen, schrieb Pierre-Emmanuel Clouard am Mittwoch. Die Ziele für 2026 lägen im Rahmen seiner Erwartungen./rob/ag/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2025 / 02:47 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2025 / 02:47 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Vonovia SE Buy
Unternehmen:
Vonovia SE 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
31.50 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
25.30 € 		Abst. Kursziel*:
24.51%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
25.27 € 		Abst. Kursziel aktuell:
24.65%
Analyst Name::
Pierre-Emmanuel Clouard 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

