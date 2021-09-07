Vonovia Aktie 21644750 / DE000A1ML7J1
60.30CHF
0.06CHF
0.10 %
07.09.2021
SWX
05.11.2025 09:50:22
Vonovia SE Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Vonovia nach Zahlen mit einem Kursziel von 31,50 Euro auf "Buy" belassen. Trotz Abschwächung im dritten Quartal dürfte das zweite Halbjahr das erste wachstumsseitig abhängen, schrieb Pierre-Emmanuel Clouard am Mittwoch. Die Ziele für 2026 lägen im Rahmen seiner Erwartungen./rob/ag/tih;
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2025 / 02:47 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2025 / 02:47 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2025 / 02:47 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Analysen zu Vonovia SE
|08:15
|Vonovia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.10.25
|Vonovia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.09.25
|Vonovia Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.09.25
|Vonovia Underweight
|Barclays Capital
|09.09.25
|Vonovia Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
