Verluste in New York: S&P 500 verliert am Mittag

Der S&P 500 sinkt im NYSE-Handel um 17:59 Uhr um 0.25 Prozent auf 6’832.10 Punkte. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 54.977 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0.649 Prozent auf 6’804.66 Punkte an der Kurstafel, nach 6’849.09 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 erreichte heute sein Tageshoch bei 6’837.94 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 6’799.94 Punkten lag.

S&P 500-Performance seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, wurde der S&P 500 mit 6’840.20 Punkten berechnet. Vor drei Monaten ruhte der NYSE feiertagsbedingt. Der S&P 500 lag am vorherigen Handelstag, dem 29.08.2025, bei 6’460.26 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 29.11.2024, einen Stand von 6’032.38 Punkten.

Auf Jahressicht 2025 stieg der Index bereits um 16.42 Prozent. Das S&P 500-Jahreshoch liegt aktuell bei 6’920.34 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4’835.04 Zählern verzeichnet.

Gewinner und Verlierer im S&P 500

Die stärksten Einzelwerte im S&P 500 sind aktuell Leggett Platt (+ 13.16 Prozent auf 11.61 USD), Bath Body Works (+ 10.34 Prozent auf 19.21 USD), Old Dominion Freight Line (+ 5.39 Prozent auf 142.58 USD), Perrigo Company (+ 4.04 Prozent auf 13.89 USD) und Deckers Outdoor (+ 3.94 Prozent auf 91.50 USD). Die Verlierer im S&P 500 sind derweil SanDisk (-7.33 Prozent auf 206.91 USD), Moderna (-5.97 Prozent auf 24.43 USD), Coinbase (-5.48 Prozent auf 257.88 USD), Robinhood (-4.86 Prozent auf 122.25 USD) und Lockheed Martin (-3.18 Prozent auf 443.31 USD).

Welche Aktien im S&P 500 das grösste Handelsvolumen aufweisen

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im S&P 500 derzeit am höchsten. 18’479’293 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 3.705 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im S&P 500 den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 hat 2025 laut FactSet-Schätzung die SVB Financial Group-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 0.00 zu Buche schlagen. Die First Republic Bank-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 1’200.00 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

