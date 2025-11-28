Gute Stimmung in New York: Anleger lassen S&P 500 am Freitagmittag steigen

Um 17:59 Uhr geht es im S&P 500 im NYSE-Handel um 0.45 Prozent nach oben auf 6’843.01 Punkte. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 54.741 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0.156 Prozent auf 6’823.24 Punkte an der Kurstafel, nach 6’812.61 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 verzeichnete bei 6’819.75 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Freitag 6’844.53 Einheiten.

S&P 500 seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht legte der S&P 500 bereits um 3.11 Prozent zu. Vor einem Monat, am 28.10.2025, wurde der S&P 500 auf 6’890.89 Punkte taxiert. Noch vor drei Monaten, am 28.08.2025, verzeichnete der S&P 500 einen Wert von 6’501.86 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel feiertagsbedingt. Der S&P 500 wies am vorherigen Handelstag, dem 27.11.2024, einen Wert von 5’998.74 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2025 legte der Index bereits um 16.60 Prozent zu. In diesem Jahr erreichte der S&P 500 bereits ein Jahreshoch bei 6’920.34 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4’835.04 Punkten markiert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im S&P 500

Die Gewinner-Aktien im S&P 500 sind aktuell Intel (+ 8.03 Prozent auf 39.77 USD), SanDisk (+ 4.87 Prozent auf 225.51 USD), Block (ex Square) (+ 3.39 Prozent auf 67.24 USD), Coinbase (+ 3.20 Prozent auf 273.44 USD) und Western Digital (+ 3.00 Prozent auf 162.48 USD). Auf der Verliererseite im S&P 500 stehen hingegen Eli Lilly (-2.70 Prozent auf 1’074.50 USD), Gilead Sciences (-1.93 Prozent auf 125.05 USD), NVIDIA (-1.81 Prozent auf 177.00 USD), Oracle (-1.76 Prozent auf 201.35 USD) und Best Buy (-1.43 Prozent auf 79.82 USD).

Welche S&P 500-Aktien das grösste Handelsvolumen aufweisen

Im S&P 500 weist die NVIDIA-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 13’662’104 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie nimmt im S&P 500, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 3.782 Bio. Euro den grössten Anteil ein.

Dieses KGV weisen die S&P 500-Titel auf

Im S&P 500 präsentiert die SVB Financial Group-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0.00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die First Republic Bank-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 1’200.00 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch