Marktbericht 01.12.2025 22:33:51

Minuszeichen in New York: S&P 500 zum Handelsende mit Abgaben

Der S&P 500 bewegte sich zum Handelsende im Minus.

Northrop Grumman
446.57 CHF -2.20%
Zum Handelsschluss bewegte sich der S&P 500 im NYSE-Handel 0.53 Prozent tiefer bei 6’812.63 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im S&P 500 enthaltenen Werte beträgt damit 54.977 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0.649 Prozent auf 6’804.66 Punkte an der Kurstafel, nach 6’849.09 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des S&P 500 lag heute bei 6’843.65 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 6’799.94 Punkten erreichte.

S&P 500 seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, lag der S&P 500 bei 6’840.20 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE feiertagsbedingt. Der S&P 500 wies am vorherigen Handelstag, dem 29.08.2025, einen Stand von 6’460.26 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.11.2024, erreichte der S&P 500 einen Stand von 6’032.38 Punkten.

Auf Jahressicht 2025 kletterte der Index bereits um 16.09 Prozent. Bei 6’920.34 Punkten erreichte der S&P 500 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief liegt hingegen bei 4’835.04 Zählern.

S&P 500-Top-Flop-Aktien

Unter den Top-Aktien im S&P 500 befinden sich aktuell Leggett Platt (+ 16.37 Prozent auf 11.94 USD), Bath Body Works (+ 9.02 Prozent auf 18.98 USD), Synopsys (+ 4.85 Prozent auf 438.29 USD), Deckers Outdoor (+ 4.53 Prozent auf 92.02 USD) und AppLovin (+ 4.02 Prozent auf 623.59 USD). Schwächer notieren im S&P 500 derweil Moderna (-7.01 Prozent auf 24.16 USD), W R Berkley (-6.06 Prozent auf 72.98 USD), SanDisk (-5.87 Prozent auf 210.17 USD), Coinbase (-4.76 Prozent auf 259.84 USD) und Northrop Grumman (-4.67 Prozent auf 545.51 USD).

Die teuersten S&P 500-Konzerne

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das grösste Handelsvolumen im S&P 500 auf. 44’078’974 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im S&P 500 weist die NVIDIA-Aktie die grösste Marktkapitalisierung auf. 3.705 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der S&P 500-Mitglieder im Fokus

Unter den S&P 500-Aktien verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung die SVB Financial Group-Aktie mit 0.00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die First Republic Bank-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 1’200.00 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.ch

