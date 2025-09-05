UnitedHealth Aktie News: UnitedHealth zeigt sich am Abend gestärkt

Die Aktie notierte um 20:26 Uhr mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 1,8 Prozent auf 315,87 USD zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im Dow Jones 30 Industrial, der aktuell bei 45'335 Punkten steht. Die UnitedHealth-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 317,92 USD aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 310,00 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 1'295'834 UnitedHealth-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (630,45 USD) erklomm das Papier am 12.11.2024. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die UnitedHealth-Aktie derzeit noch 99,59 Prozent Luft nach oben. Der Anteilsschein verbuchte am 02.08.2025 Kursverluste bis auf 234,65 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die UnitedHealth-Aktie mit einem Verlust von 25,71 Prozent wieder erreichen.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 8,18 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 8,46 USD. Am 29.07.2025 äusserte sich UnitedHealth zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 3,74 USD. Im letzten Jahr hatte UnitedHealth einen Gewinn von 4,54 USD je Aktie eingefahren. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 111.62 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 12,91 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 98.86 Mrd. USD in den Büchern standen.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 21.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 16,30 USD je UnitedHealth-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

