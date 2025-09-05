Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’371 -0.1%  SPI 17’113 0.0%  Dow 45’408 -0.5%  DAX 23’597 -0.7%  Euro 0.9354 -0.3%  EStoxx50 5’318 -0.5%  Gold 3’596 1.4%  Bitcoin 88’767 -0.4%  Dollar 0.7981 -0.9%  Öl 65.7 -1.8% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Ölpreis, Holzpreis, Silberpreis & Co.: Wie sich die Rohstoffe am Abend entwickeln
Piloten der Lufthansa stimmen bald über Streik ab
Die Performance der Kryptowährungen in KW 35: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
China-KI-Spezialist Cambricon auf der Überholspur - Gefahr für NVIDIA-Aktie?
Titel im Plus: Tesla stellt Musk Aktien für eine Billion Dollar in Aussicht - unter Auflagen
Suche...

UnitedHealth Aktie 1078451 / US91324P1021

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

05.09.2025 20:27:13

UnitedHealth Aktie News: UnitedHealth zeigt sich am Abend gestärkt

UnitedHealth Aktie News: UnitedHealth zeigt sich am Abend gestärkt

Die Aktie von UnitedHealth gehört am Freitagabend zu den erfolgreicheren des Tages. Im New York-Handel gewannen die UnitedHealth-Papiere zuletzt 1,8 Prozent.

UnitedHealth
248.88 CHF 1.10%
Kaufen Verkaufen

Die Aktie notierte um 20:26 Uhr mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 1,8 Prozent auf 315,87 USD zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im Dow Jones 30 Industrial, der aktuell bei 45'335 Punkten steht. Die UnitedHealth-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 317,92 USD aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 310,00 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 1'295'834 UnitedHealth-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (630,45 USD) erklomm das Papier am 12.11.2024. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die UnitedHealth-Aktie derzeit noch 99,59 Prozent Luft nach oben. Der Anteilsschein verbuchte am 02.08.2025 Kursverluste bis auf 234,65 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die UnitedHealth-Aktie mit einem Verlust von 25,71 Prozent wieder erreichen.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 8,18 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 8,46 USD. Am 29.07.2025 äusserte sich UnitedHealth zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 3,74 USD. Im letzten Jahr hatte UnitedHealth einen Gewinn von 4,54 USD je Aktie eingefahren. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 111.62 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 12,91 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 98.86 Mrd. USD in den Büchern standen.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 21.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 16,30 USD je UnitedHealth-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur UnitedHealth-Aktie

Michael Burry: Diese Aktien hielt der "Big Short"-Investor im 2. Quartal 2025

Berkshire Hathaway im Q2 2025: So investierte Warren Buffett - neue Aktien im Depot

UnitedHealth-Aktie steigt: Bank of America hebt Kursziel an


Bildquelle: Katherine Welles / Shutterstock.com