UBS-Aktie dreht ins Minus: UBS-Schweiz-Chefin stellt Managementteam vor - UBS streicht offenbar Wealth-Management-Stellen in Asien

Dabei setzt sie grösstenteils auf Vertraute aus den eigenen Reihen.

Dies geht aus einer Mitteilung an die Mitarbeiter vom Montag hervor, die der Nachrichtenagentur AWP vorliegt. Eine UBS-Sprecherin bestätigte die Inhalte auf Anfrage.

"Nach der Kommunikation des Entscheids, das Schweizer Geschäft der Credit Suisse zu integrieren, freue ich mich, heute das designierte Führungsteam für die Region Schweiz vorzustellen", schreibt Keller-Busse in dem E-Mail.

Es sei ein wichtiger Schritt: "Wir haben die Möglichkeit, eine Bank zu kreieren, die ihresgleichen sucht." Die Umsetzung der Integration wolle sie "mit der nötigen Sorgfalt" angehen.

Investment Bank mit Doppelspitze

Das Führungsteam der UBS Schweiz setze sich aus dem Management-Team von Personal & Corporate Banking (P&C) - so nennt die UBS ihr Geschäft mit Privat-, Firmen- und institutionellen Kunden in der Schweiz - sowie weiteren Führungskräften in der Region Schweiz zusammen. Die Ernennungen gelten per 18. September.

Unter anderem wird André Helfenstein CEO der Credit Suisse (Schweiz) AG bleiben und an Keller-Busse sowie an CS-CEO Ulrich Körner rapportieren. UBS-Privatkunden-Leiterin bleibt Simone Westerfeld. Alain Conte bleibt Leiter Firmenkunden Schweiz, Andy Kollegger übernimmt weiterhin den internationalen Teil.

Das Vermögensverwaltungsgeschäft in der Schweiz leitet bereits seit Juli 2023 der UBS-Manager August Hatecke und das Asset Management verantwortet weiterhin Aleksandar Ivanovic. In der Investment Bank Switzerland kommt es zur einzigen Doppelspitze aus UBS- und CS-Kader: Jens Haas (CS) und Martin Kesselring (UBS) werden CO-Leiter.

Auch der Risikochef des Schweizer Geschäfts, Reto Müller, stammt aus den Reihen der Credit Suisse. Sein Vorgänger Frank Höner habe sich entschieden, die Bank per Ende November zu verlassen, erklärte die UBS. Müller war in den vergangenen sechs Jahre Regionaldirektor der Credit Suisse Region Ostschweiz.

Viele sind schon weg

Allerdings waren bei der CS einige gestandene Mitglieder der Geschäftsleitung der Schweiz-Einheit bereits gegangen. Im Juli war etwa bekannt geworden, dass der langjährige CS-Firmenkundenchef Andreas Gerber die Bank verlässt.

Auch Anke Bridge Haux, verantwortlich für das Retail-Banking und insbesondere für das Mobile-Banking CSX, hatte bereits im März angekündigt, CEO der LGT Bank Schweiz zu werden.

Auch CS-COO verlässt Gruppe

UBS-Chef Sergio Ermotti hatte Keller-Busse Ende August als Chefin der zusammengeführte Schweiz-Einheit bekräftigt. Damals wurde der Entscheid kommuniziert, die CS Schweiz vollständig in die UBS zu integrieren.

Die Übernahme der Credit Suisse durch die UBS führt laut der Bank in der Schweiz zu insgesamt 3000 Entlassungen. 1000 davon betreffen die Integration der CS Schweiz in die Bankengruppe, weitere 2000 andere hiesige Geschäftsbereiche.

Derweil hat sich auch CS-Chef Ulrich Körner an seine Mitarbeiter gewandt. In einem weiteren internen Schreiben, dass der AWP ebenfalls vorliegt, heisst es, dass sich Chief Operating Officer (COO) Francesca McDonagh entschlossen habe, die Bank zu verlassen. Ihre Aufgaben würden von verschiedenen anderen Personen aufgefangen.

UBS streicht Wealth-Management-Stellen in Asien - Agentur

Die UBS will einem Agenturbericht zufolge Hunderte von Stellen im Wealth Management in Asien streichen. Wie die Nachrichtenagentur Bloomberg mit Verweis auf nicht genannte Informanten berichtet, will die Schweizer Bank damit auf die gedämpfte Kundennachfrage in der Region reagieren.

Zusätzlich zu den bereits in den vergangenen Monaten vorgenommenen Kürzungen sollen einige sich überschneidende Funktionen gestrichen werden, darunter auch Stellen in Hongkong und Singapur.

Die genaue Zahl der Stellenstreichungen steht noch nicht fest. In Australien und Indien plant UBS laut Bloomberg die Mehrheit der Privatbanker zu behalten. Die UBS-Aktie rutscht im SIX-Handel ins Minus und notiert zeitweise 0,53 Prozent tiefer bei 22,64 Franken.

ZÜRICH (awp) / LONDON (Dow Jones)