26.09.2025 14:28:40
UBS Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für UBS mit einem Kursziel von 34 Franken auf "Outperform" belassen. Analystin Anke Reingen ging am Freitag auf die Beratungen der Schweizer Politik hinsichtlich der avisierten Änderung der Eigenkapitalanforderungen für Auslandstöchter systemrelevanter Banken ein. Ins Parlament dürfte das Vorhaben nun etwas früher kommen als bisher gedacht./rob/ag/tih;
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.09.2025 / 07:02 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.09.2025 / 07:02 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
UBS
Analyst:
RBC Capital Markets
Kursziel:
34.00 CHF
Rating jetzt:
Outperform
Kurs*:
34.63 €
Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Outperform
Kurs aktuell:
32.50 CHF
Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Anke Reingen
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
