Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 11’921 0.4%  SPI 16’524 0.3%  Dow 46’150 0.4%  DAX 23’689 0.7%  Euro 0.9330 0.0%  EStoxx50 5’488 0.8%  Gold 3’779 0.8%  Bitcoin 87’176 0.0%  Dollar 0.7980 -0.2%  Öl 70.2 0.9% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
S&P 500-Wert Lamb Weston-Aktie: Über diese Dividende können sich Lamb Weston-Anleger freuen
Intel-Aktie steigt weiter: Milliarden-Deal mit TSMC voraus?
Tesla-Aktie im Fokus: Tesla wirft günstiges Cybertruck-Modell raus - Einstiegspreis schiesst nach oben
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Firmus Technologies-Aktie für 2026 geplant - NVIDIA bereits an KI-Startup beteiligt
Suche...

UBS Aktie 24476758 / CH0244767585

32.50
CHF
0.04
CHF
0.13 %
15:57:38
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

26.09.2025 14:28:40

UBS Outperform

UBS
32.50 CHF 0.13%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für UBS mit einem Kursziel von 34 Franken auf "Outperform" belassen. Analystin Anke Reingen ging am Freitag auf die Beratungen der Schweizer Politik hinsichtlich der avisierten Änderung der Eigenkapitalanforderungen für Auslandstöchter systemrelevanter Banken ein. Ins Parlament dürfte das Vorhaben nun etwas früher kommen als bisher gedacht./rob/ag/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.09.2025 / 07:02 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.09.2025 / 07:02 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Passende Hebelprodukte auf UBS

Logo UBS
Mini Futures Hebel
Steigender UBS-Kurs >5 >10 >15 >20
Fallender UBS-Kurs >5 >10
Zusammenfassung: UBS Outperform
Unternehmen:
UBS 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
34.00 CHF
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
34.63 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
32.50 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Anke Reingen 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse