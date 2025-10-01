UBS Aktie 24476758 / CH0244767585
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
UBS Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat UBS auf "Outperform" mit einem Kursziel von 34 Franken belassen. Im dritten Quartal habe eine moderate Volatilität die Handelserträge der globalen Investmentbanken unterstützt und das Investmentbanking habe sich erholt, schrieb Anke Reingen in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Wegen der nach wie vor unsicheren Wirtschaftsaussichten seien die starken Trends im institutionellen Geschäft umso wichtiger. Die Bank of America übertreffe weiterhin mit dem Wachstum im Investmentbanking die Konkurrenz. Bei der Deutschen Bank und bei der UBS sei ein positives Kapitalmarktumfeld der Hintergrund für die strategische Neuausrichtung beziehungsweise die Regulierungsdebatte./gl/ajx;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: UBS Outperform
|
Unternehmen:
UBS
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
34.00 CHF
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
34.84 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
32.66 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Anke Reingen
|
KGV*:
-
Nachrichten zu UBS
|
12:29
|UBS Aktie News: UBS wird am Mittag ausgebremst (finanzen.ch)
|
12:26
|Anleger warten auf Impulse: SLI am Mittag orientierungslos (finanzen.ch)
|
09:29
|UBS Aktie News: UBS am Dienstagvormittag mit Kursabschlägen (finanzen.ch)
|
09:28
|Schwacher Wochentag in Zürich: SLI zum Handelsstart schwächer (finanzen.ch)
|
09:28
|SPI aktuell: SPI beginnt die Sitzung mit Verlusten (finanzen.ch)
|
06.10.25
|Handel in Zürich: SMI zum Handelsende in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
06.10.25
|Börse Zürich: SPI verbucht zum Handelsende Gewinne (finanzen.ch)
|
06.10.25
|Freundlicher Handel in Zürich: SLI beendet den Montagshandel in der Gewinnzone (finanzen.ch)
Analysen zu UBS
|06.10.25
|UBS Underweight
|Morgan Stanley
|03.10.25
|UBS Underweight
|Barclays Capital
|29.09.25
|UBS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.09.25
|UBS Outperform
|RBC Capital Markets
|15.09.25
|UBS Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.10.25
|UBS Underweight
|Morgan Stanley
|03.10.25
|UBS Underweight
|Barclays Capital
|29.09.25
|UBS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.09.25
|UBS Outperform
|RBC Capital Markets
|15.09.25
|UBS Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.09.25
|UBS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.09.25
|UBS Outperform
|RBC Capital Markets
|15.09.25
|UBS Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.09.25
|UBS Outperform
|RBC Capital Markets
|09.09.25
|UBS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.10.25
|UBS Underweight
|Morgan Stanley
|03.10.25
|UBS Underweight
|Barclays Capital
|18.06.25
|UBS Underweight
|Morgan Stanley
|23.04.24
|UBS Underweight
|Barclays Capital
|09.02.24
|UBS Underweight
|Barclays Capital
|30.04.25
|UBS Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09.04.25
|UBS Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.02.25
|UBS Halten
|DZ BANK
|04.02.25
|UBS Hold
|Deutsche Bank AG
|08.01.25
|UBS Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|UBS
|32.52
|-0.21%
Aktuelle Aktienanalysen
|14:23
|
RBC Capital Markets
UBS Outperform
|14:22
|
RBC Capital Markets
Deutsche Bank Outperform
|13:21
|
JP Morgan Chase & Co.
AstraZeneca Overweight
|13:05
|
Jefferies & Company Inc.
Renault Hold
|13:04
|
RBC Capital Markets
Shell Outperform
|13:03
|
Jefferies & Company Inc.
Shell Buy
|13:01
|
Barclays Capital
DocMorris Equal Weight