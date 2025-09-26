UBS Aktie 24476758 / CH0244767585
32.50CHF
0.04CHF
0.13 %
26.09.2025
29.09.2025 07:39:14
UBS Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für UBS mit einem Kursziel von 38 Franken auf "Overweight" belassen. Kian Abouhossein ging am Freitagabend auf die Beratungen der Schweizer Politik hinsichtlich der avisierten Änderung der Eigenkapitalanforderungen für Auslandstöchter systemrelevanter Banken ein. Die wichtigsten neuen Informationen beträfen den auf sieben Jahre ausgelegten Zeitplan für die Umsetzung./rob/tih/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.09.2025 / 17:57 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2025 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Nachrichten zu UBS
|
26.09.25
|UBS-Aktie etwas fester: Bundesrat eröffnet Vernehmlassung zu UBS-Kapitalvorschriften (AWP)
|
26.09.25
|Pluszeichen in Zürich: SLI zum Handelsende freundlich (finanzen.ch)
|
26.09.25
|Aufschläge in Zürich: Börsianer lassen SMI letztendlich steigen (finanzen.ch)
|
26.09.25
|Freitagshandel in Zürich: SPI zum Handelsende mit Zuschlägen (finanzen.ch)
|
26.09.25
|UBS Aktie News: UBS verteuert sich am Freitagnachmittag (finanzen.ch)
|
26.09.25
|Zuversicht in Zürich: So performt der SPI nachmittags (finanzen.ch)
|
26.09.25
|Handel in Zürich: SLI liegt nachmittags im Plus (finanzen.ch)
|
26.09.25
|Starker Wochentag in Zürich: SMI nachmittags freundlich (finanzen.ch)
