UBS Aktie 24476758 / CH0244767585

26.09.2025
29.09.2025 07:39:14

UBS Overweight

UBS
32.50 CHF 0.13%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für UBS mit einem Kursziel von 38 Franken auf "Overweight" belassen. Kian Abouhossein ging am Freitagabend auf die Beratungen der Schweizer Politik hinsichtlich der avisierten Änderung der Eigenkapitalanforderungen für Auslandstöchter systemrelevanter Banken ein. Die wichtigsten neuen Informationen beträfen den auf sieben Jahre ausgelegten Zeitplan für die Umsetzung./rob/tih/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.09.2025 / 17:57 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2025 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: UBS Overweight
Unternehmen:
UBS 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
38.00 CHF
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
34.87 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
32.50 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Kian Abouhossein 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

