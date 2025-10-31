Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Aktie unter der Lupe 31.10.2025 10:10:44

UBS-Aktie: Deutsche Bank AG vergibt Buy

UBS-Aktie: Deutsche Bank AG vergibt Buy

Deutsche Bank AG-Analyst Benjamin Goy hat eine gründliche Analyse des UBS-Papiers durchgeführt.

UBS
30.59 CHF -0.44%
Deutsche Bank Research hat das Kursziel für UBS nach Quartalszahlen von 36 auf 37 Franken angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Mehr als zweieinhalb Jahre nach der Übernahme der Credit Suisse komme er zum Schluss, dass die UBS auf dem besten Weg sei, diese zum Geschäft des Jahrzehnts zu machen, schrieb Benjamin Goy in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung. Die Skaleneffekte würden mit der fortschreitenden Integration immer deutlicher. Sie könnten zwar durch die Regulierung und einen Rechtsstreit um Additional-Tier-1-Anleihen (AT1) erheblich beeinträchtigt werden. Doch das Kurs-Gewinn-Verhältnis, die Gesamtrendite und die starke operative Dynamik seien weiterhin gut.

Aktienanalyse online: Die UBS-Aktie unter der Lupe aktueller Analysen und Bewertungen

Das Papier von UBS gab in der SIX SX-Sitzung ab. Um 09:54 Uhr ging es um 0.4 Prozent auf 30.55 CHF abwärts. Also hat der Aktienanteil noch ein Aufwärtspotenzial von 21.11 Prozent, gemessen am festgelegten Kursziel. Zuletzt wechselten via SIX SX 380’189 UBS-Aktien den Besitzer. Seit Anfang des Jahres 2025 gewann die Aktie 13.7 Prozent. Die Vorlage der Q4 2025-Bilanz wird von Experten auf den 27.01.2026 terminiert.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.10.2025 / 08:10 / CET


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.


Bildquelle: Mark III Photonics / Shutterstock.com