SMI 12'226 -0.7%  SPI 16'970 -0.6%  Dow 47'544 0.1%  DAX 23'953 -0.7%  Euro 0.9279 0.1%  EStoxx50 5'661 -0.7%  Gold 4'026 -0.3%  Bitcoin 88'516 2.0%  Dollar 0.8043 0.3%  Öl 65.3 0.8% 
31.10.2025 14:47:00

Reddit-Aktie gefragt: Social Media-Konzern verzeichnet Gewinnsprung

Reddit-Aktie gefragt: Social Media-Konzern verzeichnet Gewinnsprung

Der Social Media-Konzern Reddit, der insbesondere durch den Meme-Aktien-Hype international bekannt wurde, hat Anlegern nach Wall Street-Schluss einen Blick in die Bücher gewährt.

Reddit
174.02 CHF 1.70%
Kaufen Verkaufen
Das soziale Netzwerk Reddit hat im dritten Geschäftsquartal 2025 einen Gewinnanstieg verbucht. Das Ergebnis je Aktie zog von 0,170 US-Dollar auf 0,80 US-Dollar an und lag damit über den Expertenschätzungen (0,525 US-Dollar je Anteilsschein).

Der Umsatz belief sich daneben auf 585 Millionen US-Dollar, nachdem Reddit im Vergleichszeitraum das Vorjahres noch Erlöse von 348,4 Millionen US-Dollar eingefahren hatte. Die Analystenerwartungen wurden damit übertroffen, diese hatten im Vorfeld bei 549,1 Millionen US-Dollar gelegen.

Die Reddit-Aktie gewinnt am Freitag an der NYSE zeitweise 11,10 Prozent auf 216,24 US-Dollar.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Reddit-Aktie hebt ab: Reddit mit macht im zweiten Quartal Gewinne

Bildquelle: gguy / Shutterstock.com

Mut zur Börse: Lohnt sich die wertschriftengebundene Säule 3a wirklich?

💡 Mut zur Börse in der Vorsorge!
Im Gespräch mit Versicherungsexperte Christian Jetzer geht es um die wohl spannendste Frage der privaten Altersvorsorge:
👉 Lohnt sich die wertschriftengebundene Säule 3a wirklich?

Viele Schweizerinnen und Schweizer sparen weiterhin auf dem klassischen 3a-Sparkonto – trotz minimaler Zinsen und hoher Inflation. Christian Jetzer erklärt, warum Anlegen mit Wertschriften heute fast ein Muss ist, welche Renditechancen und Risiken bestehen und wie du Steuern sparen kannst.

Ein besonderes Highlight auf dem diesjährigen Börsentag Zürich war die BX Swiss Bloggerlounge. Bekannte YouTuber und Finanz-Influencer standen für Gespräche und Diskussionen bereit und vermittelten Ihr Wissen und Ihre Erfahrungen in Vorträgen.

👉🏽 Jetzt auch auf BXplus anmelden und von exklusiven Inhalten rund um Investment & Trading profitieren!

Mut zur Börse: Lohnt sich die wertschriftengebundene Säule 3a wirklich? | Börsentag Zürich 2025

Inside Trading & Investment

12:18 Logo WHS Welche ETFs jetzt kaufen? – Chancen, Trends und Strategien für clevere Anleger: Kostenloses Webinar heute um 14:00 Uhr
09:47 SMI dehnt Verschnaufpause aus
09:22 SG-Marktüberblick: Scout24 und Airbus überzeugen
07:32 Mut zur Börse: Lohnt sich die wertschriftengebundene Säule 3a wirklich? | Börsentag Zürich 2025
07:09 UBS Logo UBS KeyInvest: Gold – Re-Break an der 4‘000-Dollar-Marke?
30.10.25 Julius Bär: 13.50% p.a. JB Callable Barrier Reverse Convertible (70%) auf OC Oerlikon Corp AG
30.10.25 Rohstoffmärkte im Wirbelwind der Weltpolitik
24.10.25 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 17.20% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Adecco, Barry Callebaut
02.12.24 Jetzt ohne Trading-Gebühren regelmässig mit Vanguard ETFs sparen.
mehr

Top-Rankings

Aktien Empfehlungen KW 25/44: Analysten raten zum Verkauf
Diese Aktien stehen auf den Verkaufslisten der Experten in KW 25/44. Immer aktuell im wöchentlichen Aktien Top-Ranking und exklusiv bei finanzen.ch
Bildquelle: Maxx-Studio / Shutterstock.com
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
In der vergangenen Handelswoche haben wieder zahlreiche Experten zum Einstieg in Aktien geraten. ...
Bildquelle: TunedIn by Westend61 / Shutterstock.com
KW 43: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

