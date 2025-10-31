Reddit Aktie 133254246 / US75734B1008
31.10.2025 14:47:00
Reddit-Aktie gefragt: Social Media-Konzern verzeichnet Gewinnsprung
Der Social Media-Konzern Reddit, der insbesondere durch den Meme-Aktien-Hype international bekannt wurde, hat Anlegern nach Wall Street-Schluss einen Blick in die Bücher gewährt.
Der Umsatz belief sich daneben auf 585 Millionen US-Dollar, nachdem Reddit im Vergleichszeitraum das Vorjahres noch Erlöse von 348,4 Millionen US-Dollar eingefahren hatte. Die Analystenerwartungen wurden damit übertroffen, diese hatten im Vorfeld bei 549,1 Millionen US-Dollar gelegen.
Die Reddit-Aktie gewinnt am Freitag an der NYSE zeitweise 11,10 Prozent auf 216,24 US-Dollar.
Redaktion finanzen.ch
Nachrichten zu Reddit
|
30.10.25
|Reddit Aktie News: Anleger trennen sich am Abend vermehrt von Reddit (finanzen.ch)
|
30.10.25
|Ausblick: Reddit zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
30.10.25
|Reddit Aktie News: Reddit am Nachmittag mit roter Tendenz (finanzen.ch)
|
26.10.25
|Reddit-Aktie mit schwachem Oktober - Analyst gibt aber Entwarnung (finanzen.ch)
|
22.10.25
|Reddit sues AI search engine Perplexity for scraping its data (Financial Times)
|
15.10.25
|Erste Schätzungen: Reddit zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
25.09.25
|Reddit-Aktie anhaltend im Aufwärtstrend: Analystenmeinungen und Zukunftsperspektiven (finanzen.ch)
Analysen zu Reddit
