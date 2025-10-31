Coinbase Aktie 110289664 / US19260Q1076
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
|Drittes Quartal
|
31.10.2025 14:38:00
Coinbase-Aktie mit Kursplus: Krypto-Riese verdient mehr
Am Donnerstag öffnete die Krypto-Handelsplattform Coinbase die Bücher für das abgelaufene dritte Quartal 2025.
Coinbase einen Gewinn je Aktie in Höhe von 1,50 US-Dollar. Analysten hatten mit einem Plus von 1,15 US-Dollar je Aktie gerechnet, nachdem der Krypto-Konzern seinen Anlegern im Vorjahreszeitraum einen Gewinn von 0,280 US-Dollar je Aktie beschert hatte.
Die an der NASDAQ gelistete Coinbase-Aktie steigt am Freitag stellenweise 3,28 Prozent auf 339,05 US-Dollar.
Umsatzseitig stand bei dem US-Konzern im abgelaufenen Jahresviertel ein Wert von 1,87 Milliarden US-Dollar in den Büchern. Das war mehr als im Vorjahr, als Strategy noch 1,21 Milliarden US-Dollar umgesetzt hatte. Die Analysten hatten mit einer Umsatzsteigerung auf 1,80 Milliarden US-Dollar gerechnet.
Die an der NASDAQ gelistete Coinbase-Aktie steigt am Freitag stellenweise 3,28 Prozent auf 339,05 US-Dollar.
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Bildquelle: Primakov / Shutterstock.com
Nachrichten zu Coinbase
|
30.10.25
|Ausblick: Coinbase legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
29.10.25