Coinbase-Aktie mit Kursplus: Krypto-Riese verdient mehr

Am Donnerstag öffnete die Krypto-Handelsplattform Coinbase die Bücher für das abgelaufene dritte Quartal 2025.

Coinbase
280.90 CHF 3.85%
Kaufen Verkaufen
Im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2025 erzielte Coinbase einen Gewinn je Aktie in Höhe von 1,50 US-Dollar. Analysten hatten mit einem Plus von 1,15 US-Dollar je Aktie gerechnet, nachdem der Krypto-Konzern seinen Anlegern im Vorjahreszeitraum einen Gewinn von 0,280 US-Dollar je Aktie beschert hatte.

Umsatzseitig stand bei dem US-Konzern im abgelaufenen Jahresviertel ein Wert von 1,87 Milliarden US-Dollar in den Büchern. Das war mehr als im Vorjahr, als Strategy noch 1,21 Milliarden US-Dollar umgesetzt hatte. Die Analysten hatten mit einer Umsatzsteigerung auf 1,80 Milliarden US-Dollar gerechnet.

Die an der NASDAQ gelistete Coinbase-Aktie steigt am Freitag stellenweise 3,28 Prozent auf 339,05 US-Dollar.

Redaktion finanzen.ch

