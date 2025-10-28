Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’327 -0.3%  SPI 17’061 -0.1%  Dow 47’706 0.3%  DAX 24’268 0.0%  Euro 0.9266 0.2%  EStoxx50 5’718 0.2%  Gold 4’018 2.0%  Bitcoin 90’129 0.6%  Dollar 0.7973 0.5%  Öl 64.2 -0.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
SK Hynix-Aktie fester: Speicherchiphersteller profitiert vom KI-Boom
OpenAI und NVIDIA-Aktie: Eigene Chips könnten NVIDIA-Preise um bis zu 30 Prozent unterbieten
JP Morgan Chase & Co.: Overweight für Deutsche Bank-Aktie
Aktueller Marktbericht zum Goldpreis, Ölpreis & Co.
DAX 40-Titel Siemens Energy-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Siemens Energy von vor 5 Jahren verdient
Suche...

UBS Aktie 24476758 / CH0244767585

30.33
CHF
-0.60
CHF
-1.92 %
10:15:15
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

29.10.2025 08:26:03

UBS Outperform

UBS
30.33 CHF -1.92%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für UBS mit einem Kursziel von 34 Franken auf "Outperform" belassen. Analystin Anke Reingen attestierte den Schweizern am Mittwoch starke Quartalsergebnisse. Der Ausblick sei konstruktiv./rob/ag/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2025 / 03:09 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2025 / 03:09 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: UBS Outperform
Unternehmen:
UBS 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
34.00 CHF
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
34.18 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
30.33 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Anke Reingen 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse