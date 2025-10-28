UBS Aktie 24476758 / CH0244767585
30.33CHF
-0.60CHF
-1.92 %
10:15:15
29.10.2025 08:26:03
UBS Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für UBS mit einem Kursziel von 34 Franken auf "Outperform" belassen. Analystin Anke Reingen attestierte den Schweizern am Mittwoch starke Quartalsergebnisse. Der Ausblick sei konstruktiv./rob/ag/gl;
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2025 / 03:09 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2025 / 03:09 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
