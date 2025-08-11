Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Top News
Novartis-Aktie steigt: Novartis erreicht mit Ianalumab Ziele in wichtigen Studien
Roche-Aktie fällt: Trotz Zoll-Streit - Roche sieht keine Gefahr für Schweizer Arbeitsplätze
adidas-Aktie: Bernstein Research vergibt Outperform
Ballard Power-Aktie volatil: Ballard Power kann Verluste eingrenzen - Umsatz bleibt hinter den Erwartungen
Novo Nordisk-Aktie: Nur kurze Erholung nach Eli Lilly-Dämpfer
Leasing-Streit 11.08.2025 16:34:00

TUI-Aktie gibt nach: Teilerfolg im Rechtsstreit mit SmartLynx

TUI-Aktie gibt nach: Teilerfolg im Rechtsstreit mit SmartLynx

Ein Gericht in Grossbritannien hat in einem Rechtsstreit zwischen dem Touristikkonzern TUI und dem Wet-Lease-Anbieter SmartLynx Airlines Malta ein womöglich wegweisendes Urteil gefällt.

TUI
7.38 CHF 0.49%
• TUI streitet sich mit Wet-Lease-Anbieter SmartLynx
• Gericht in Grossbritannien urteilt ausgewogen
• Komplexe finanzielle Beziehungen werden gerichtlich anerkannt

Zwischen 2022 und 2024 mietete TUI fünf Flugzeuge samt Crews, Wartung und Versicherung - im Fachjargon ACMI (Aircraft, Crew, Maintenance and Insurance) genannt - von SmartLynx Airlines Malta. Solche Wet-Lease-Vereinbarungen sind in der Branche nicht ungewöhnlich, doch als TUI etliche finanzielle Forderungen stellte, während SmartLynx dagegen hielt, zeigte sich wie komplex solch eine Zusammenarbeit im Detail sein kann.

Britisches Gericht klärt ACMI-Streitfall

In seinem Urteil vom 6. August gab die King’s Bench Division des High Court, TUI in mehreren Punkten Recht, insbesondere bei den Kautionen und den Ausgleichsbeträgen für Blockstunden. Auf der anderen Seite wurden aber auch Gegenforderungen von SmartLynx anerkannt. Deshalb wurde die Vollstreckung des Urteils für bestimmte Aspekte ausgesetzt.

Wie das juristische Fachmagazin Solicitors Journal erläuterte, schafft dieses Urteil einen wichtigen Präzedenzfall für die Luftfahrtbranche. Da es die Wichtigkeit präziser vertraglicher Regelungen unterstreicht, könnte es Einfluss haben auf zukünftige Verhandlungen und Verträge beim Leasing von Flugzeugen.

So reagiert die TUI-Aktie

Im XETRA-Handel verliert die TUI-Aktie zeitweise 1,61 Prozent auf 7,69 Euro.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

TUI-Aktie bei 8 Euro - Experten rechnen mit baldiger Kursrally
TUI emittiert erstmals seit 2018 wieder Schuldschein - Aktie tiefer
TUI-Aktie vs. Leerverkäufer: Shortseller jüngst im Nachteil

Bildquelle: Dafinchi / Shutterstock.com,TUI,Tupungato / Shutterstock.com

Inside Trading & Investment

13:26 Marktüberblick: Munich Re nach Zahlen unter Druck
12:11 UBS Logo UBS KeyInvest: Die Hoffnung lebt
08:59 SMI trotzt den Zoll-Problemen
08:40 Jemand muss raus – wer könnte den SMI® verlassen?
09.08.25 Logo WHS Nutzen Sie Ihre Optionen!
08.08.25 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 16.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Broadcom, Intel, Nvidia
07.08.25 Julius Bär: 10.10% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (60%) auf BNP Paribas SA, UBS Group AG, ING Groep NV
06.08.25 Leonteq CEO Christian Spieler: Strategie, Zahlen & Ausblick – exklusiv im BX Morningcall
02.12.24 Jetzt ohne Trading-Gebühren regelmässig mit Vanguard ETFs sparen.
mehr

