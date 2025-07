TUI-Aktie bei 8 Euro - Experten rechnen mit baldiger Kursrally

• TUI-Aktie im XETRA-Handel um 8-Euro-Marke• Experten bestätigen Kursziele jenseits von 10 Euro• Positive Überraschung bei Bilanzvorlage im August?

Die TUI-Aktie zeigte in den letzten Handelstagen eine leichte Aufwärtsbewegung und gewann via XETRA in der vergangenen Woche 3,9 Prozent an Wert hinzu. Am Montag zeigt sich der Anteilsschein im XETRA-Handel zeitweise jedoch wieder um 0,37 Prozent tiefer bei 8,02 Euro. Damit bewegt sich der Kurs weiterhin in einer engen Spanne um die psychologisch wichtige 8-Euro-Marke. Das 52-Wochen-Hoch bei 8,88 Euro liegt jedoch noch etwas in der Ferne.

Analysten sehen Aufwärtspotenzial

Experten glauben jedoch, dass die TUI-Aktie ihr 52-Wochen-Hoch in Zukunft locker übersteigen könnte. So bestätigte Analyst Karan Puri von der US-Bank JPMorgan in der vergangenen Woche sein bisheriges Kursziel für die TUI-Aktie, das bei 12 Euro liegt. Zwar müsse sich TUI seiner Meinung nach noch beweisen, was den Turnaround in den Bereichen Reiseveranstaltung und Flugbetrieb angehe, jedoch verfüge der Konzern über einige Stellschrauben für eine Neubewertung.

Am heutigen Montag äusserte sich dann auch Analyst Andre Juillard von Deutsche Bank Research positiv zu dem Anteilsschein. Er behielt seine "Buy"-Bewertung laut "boerse.de" bei und glaubt mit einem Kursziel von 11 Euro ebenfalls an ein deutliche Aufwärtspotenzial. Im Blick stehen bei ihm vor allem die Zahlen für das dritte Quartal des Fiskaljahres 2025, die TUI am 13. August präsentieren wird. Juillard geht davon aus, dass der Reisekonzern dann ermutigende Nachrichten liefern werde, weshalb seine Prognose weiterhin am oberen Ende der Konsenserwartungen liege.

Im Durchschnitt erwarten die Analysten für das abgelaufene Jahresviertel bei TUI einen Umsatzanstieg von 5,787 Milliarden Euro im Vorjahr auf nun 6,186 Milliarden Euro. Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut Expertenmeinungen von 0,10 Euro auf 0,142 Euro verbessern.

Redaktion finanzen.ch

