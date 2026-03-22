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Robotik-Rennen 22.03.2026 02:41:00

Neue Herausforderung für Tesla-Aktie: UBTECH Robotics als Konkurrenz für humanoiden Roboter Optimus

Neue Herausforderung für Tesla-Aktie: UBTECH Robotics als Konkurrenz für humanoiden Roboter Optimus

Tesla arbeitet weiter an seinem humanoiden Roboter Optimus - doch aus China kommt bereits Konkurrenz, die den Wettlauf um die Roboter der Zukunft vorantreiben könnte.

• Teslas humanoider Roboter Optimus soll 2026 in Kalifornien in die Serienfertigung gehen
• China holt bei humanoiden Robotern auf, UBTECH Robotics plant mehrere Tausend Roboter in 2026 zu produzieren
• UBTECH Robotics erwirbt eine Beteiligung an einem wichtigen Elektronikhersteller

Optimus: Teslas humanoider Hoffnungsträger

Teslas humanoider Roboter Optimus, ein autonomer, zweibeiniger Roboter, soll laut Unternehmensangaben künftig wiederholende, monotone oder potenziell gefährliche Aufgaben übernehmen. Dabei setzt das Unternehmen auf fortschrittliche KI für Vision und Planung, unterstützt durch effiziente Inferenz-Hardware - ein Ansatz, der sowohl bei autonomen Fahrzeugen als auch bei humanoiden Robotern zum Einsatz kommt.

Tesla bereitet einen strategischen Wandel vor: Die Produktion der Fahrzeuge Model S und Model X soll voraussichtlich im zweiten Quartal diesen Jahres eingestellt werden, um die dann freien Kapazitäten in der Fabrik in Fremont, Kalifornien für die Serienfertigung des humanoiden Roboters Optimus zu nutzen, verkündte das Unternehmen im Rahmen der Konferenz zu den Viertquartalszahlen. Auf lange Sicht strebt Tesla dort eine Jahreskapazität von einer Million Einheiten an, gestützt auf die dritte Generation des Optimus, die erstmals konsequent für eine effiziente Serienproduktion entwickelt wurde, heisst es weiter.

Elon Musk betonte bereits im September 2025 in einem Post auf X (ehemals Twitter), dass Optimus rund 80 Prozent des Wertes von Tesla ausmachen werde:

Doch Teslas Vorhaben könnte Konkurrenz aus China bekommen.

China beim Start im Vorteil

Teslas humanoider Roboter Optimus ist bisher noch nicht im Handel erhältlich. Während das US-Unternehmen an der Marktreife arbeitet, könnten chinesische Konkurrenten schon früher in die Massenproduktion starten, wie CNBC berichtet. Denn in Peking gewinnt humanoide Robotik immer mehr strategische Bedeutung - vor allem, da die Geburtenrate in China immer weiter sinkt, während das Durchschnittsalter der Bevölkerung ansteigt.

Andreas Brauchle, Partner der Beratung Horváth erklärte bereits Ende letzten Jahres per E-Mail gegenüber CNBC: "China liegt derzeit bei der frühen Kommerzialisierung humanoider Roboter vor den Vereinigten Staaten. Während beide Länder langfristig voraussichtlich ähnlich grosse Märkte aufbauen werden, skaliert China in dieser Anfangsphase deutlich schneller."

Wie CNBC unter Berufung auf eine Mitteilung von RBC Capital Markets aus Dezember 2025 betont, könne China zum wichtigsten Markt für humanoide Roboter werden. Analysten der Bank erwarten, dass der weltweit adressierbare Markt bis 2050 ein Volumen von 9 Billionen US-Dollar erreicht - mehr als 60 Prozent davon könnten auf China entfallen, heisst es weiter.

UBTECH Robotics setzt auf industrielle Anwendungen

UBTECH Robotics ist laut Unternehmensangaben eines der führenden chinesischen Unternehmen für humanoide und intelligente Serviceroboter und wurde 2023 als erstes Humanoid-Roboter-Unternehmen an der Hongkonger Börse notiert. Das Unternehmen setzt auf lebensgrosse humanoide Roboter für Industrie, Handel und Haushalt. Eine Besonderheit des Modells Walker S2 ist, dass er seine Batterie eigenständig wechseln kann und so rund um die Uhr einsatzfähig ist - eine weltweit einzigartige Leistung im Bereich humanoider Roboter, so das Unternehmen weiter. UBTECH hält ausserdem über 2'700 Patente im Bereich Robotik und arbeitet eng mit Fahrzeugherstellern zusammen, um Roboter der Walker S-Serie in Produktionslinien einzusetzen.

Wie Börse Global berichtet, sorgt die Zusammenarbeit mit BYD, Audi FAW und Foxconn seit Anfang 2025 für Aufträge im Wert von über 800 Millionen Yuan. Weiter heisst es, dass UBTECH Robotics einen strategischen Schritt unternimmt, um seine Produktionsketten widerstandsfähiger zu machen: Mit der Beteiligung an dem Elektronikhersteller Zhejiang Fenglong Electric Co. will das Unternehmen Risiken in der Lieferkette senken und gleichzeitig die Produktionskosten stabil halten. Diese direkte Einbindung des Zulieferers ins Unternehmen soll zudem dafür sorgen, dass UBTECH Robotics künftig weniger auf externe Partner für Elektronik und Spezialhardware angewiesen ist. Ausserdem will man noch in diesem Jahr rund 5'000 humanoide Roboter produzieren und plant 2027 die Stückzahl bereits zu verdoppeln, heisst es weiter. Laut Börse Global sind für die humanoiden Roboter von UBTECH Robotics bereits Bestellungen im Wert von 1,4 Milliarden Yuan eingegangen, die Produktion des Walker S2 liegt dabei monatlich über 300 Einheiten. Humanoide Roboter rücken weltweit in den Fokus - wer bei Innovation und Produktionsgeschwindigkeit vorne liegt, könnte sich mögliche Vorteile auf dem globalen Markt sichern.

Svenja Polonyi, Redaktion finanzen.ch

Dieser Text dient ausschliesslich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schliesst jegliche Regressansprüche aus.

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Bildquelle: Nadezda Murmakova / Shutterstock.com,Sergio Monti Photography / Shutterstock.com,kovop / Shutterstock.com
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