Tesla startet Terafab: Eigene KI-Chip-Fabrik vor dem Start - Aktie im Fokus

• Elon Musk kündigt am 14. März 2026 per X den Start des "TeraFab Project" in sieben Tagen an• Tesla will sich bei KI-Chips für autonomes Fahren und Robotik unabhängiger von Zulieferern machen• Hoher Kapitalbedarf und verzögerte Lieferketten setzen das Projekt unter wirtschaftlichen Druck

Musk setzt den Startschuss für das "Terafab Project"

Tesla-CEO Elon Musk hat ein neues Grossprojekt angestossen. "Das Terafab-Projekt startet in 7 Tagen", schrieb er am 14. März 2026 auf X.

Terafab Project launches in 7 days - Elon Musk (@elonmusk) March 14, 2026

Reuters zufolge handelt es sich dabei um den Start eines Vorhabens zur Produktion eigener Chips für künstliche Intelligenz. Damit rückt ein Thema in den Fokus, das Tesla bereits seit einiger Zeit vorbereitet.

Viele Details sind noch offen, etwa zum Standort oder zum konkreten Zeitplan. Klar ist aber, dass Tesla die Kontrolle über eine Schlüsseltechnologie ausbauen will. Musk hatte bereits im vergangenen Jahr erklärt, dass man wohl eine "gigantische Chipfabrik" bauen müsse, um den eigenen Bedarf an Chips zu decken. Die Ankündigung wirkt daher weniger wie eine spontane Idee, sondern eher wie der nächste logische Schritt in Teslas langfristiger Strategie.

Warum Tesla bei KI-Chips umdenkt

Der Hintergrund sei vor allem der steigende Bedarf an Rechenleistung. Laut Reuters entwickelt Tesla derzeit mit dem AI5 einen Chip der nächsten Generation, der unter anderem das autonome Fahren antreiben soll. Diese Chips sind zentral für Funktionen wie Full Self-Driving, aber auch für neue Geschäftsfelder wie Robotik und KI-Infrastruktur.

Gleichzeitig stösst Tesla bei seinen bisherigen Partnern an Grenzen. Musk hatte bereits deutlich gemacht, dass selbst optimistische Produktionsprognosen nicht ausreichen würden. Wie gross die zeitliche Lücke ist, zeigt ein weiterer Bericht von Reuters: Samsung will die Massenproduktion von Tesla-Chips in Texas erst in der zweiten Hälfte des Jahres 2027 starten. Für ein Unternehmen, das seine KI-Strategie beschleunigen will, entsteht dadurch ein potenzieller Engpass.

Milliardenprojekt mit hohem Risiko

Der Einstieg in die eigene Chipproduktion dürfte Tesla vor enorme finanzielle Herausforderungen stellen. MarketWatch zufolge könnte der Aufbau einer solchen Fabrik zunächst rund 30 Milliarden US-Dollar kosten. Um die von Musk angestrebten Produktionsmengen zu erreichen, könnten die Investitionen langfristig sogar deutlich höher ausfallen.

Das Terafab-Projekt trifft dabei auf eine Phase ohnehin steigender Ausgaben: Tesla rechnet für 2026 mit Investitionen von mehr als 20 Milliarden US-Dollar, wie aus einem Bericht von MarketWatch hervorgeht. Terafab sei dabei noch nicht einmal berücksichtigt. Analysten erwarten deshalb, dass der freie Cashflow unter Druck gerät und zeitweise sogar negativ werden könnte. Für Investoren wird damit entscheidend, ob Tesla die Kosten durch künftiges Wachstum rechtfertigen kann.

Mehr als eine Fabrik: Wette auf Teslas KI-Zukunft

Das Terafab-Projekt ist eng mit Teslas langfristiger Ausrichtung verknüpft. Reuters zufolge sollen die entwickelten Chips nicht nur in Elektrofahrzeugen eingesetzt werden, sondern auch in humanoiden Robotern und Rechenzentren. Tesla verfolgt damit das Ziel, sich stärker als KI- und Technologieunternehmen zu positionieren.

Musk hatte bereits betont, dass die verfügbare Chipmenge selbst im besten Fall nicht ausreichen würde. Die eigene Produktion könnte daher zu einem entscheidenden Wettbewerbsvorteil werden. Gleichzeitig zeigt das Projekt, wie stark Tesla auf vertikale Integration setzt, um kritische Abhängigkeiten zu reduzieren. Der angekündigte Start dürfte dabei nur der Auftakt zu einem langfristigen Aufbauprozess sein, dessen wirtschaftlicher Erfolg sich erst in einigen Jahren zeigen wird.

Benedict Kurschat, Redaktion finanzen.ch