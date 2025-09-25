TecDAX-Wert Nemetschek SE-Aktie: So viel hätte eine Investition in Nemetschek SE von vor 3 Jahren abgeworfen

Am 25.09.2022 wurde das Nemetschek SE-Papier via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Nemetschek SE-Aktie 49.00 EUR wert. Hätte ein Anleger 10’000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Nemetschek SE-Aktie investiert, befänden sich nun 204.082 Nemetschek SE-Anteile in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 22’204.08 EUR, da sich der Wert einer Nemetschek SE-Aktie am 24.09.2025 auf 108.80 EUR belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 122.04 Prozent zugenommen.

Die Marktkapitalisierung von Nemetschek SE bezifferte sich zuletzt auf 12.53 Mrd. Euro. Nemetschek SE-Anteile wurde am 10.03.1999 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Damals wurde der erste Kurs eines Nemetschek SE-Anteils bei 75.00 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch