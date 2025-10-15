Lindt-Aktie: Migros verhandelt über Preise

Die Detailhändlerin verhandelt mit dem Schokoladenhersteller die Preise neu.

"In einzelnen Filialen kann es zu Produkt-Engpässen von Lindt-Schokolade kommen", sagte eine Migros-Sprecherin am Mittwochabend auf Anfrage der Nachrichtenagentur AWP und bestätigte damit einen Bericht des Freiburger Radiosenders "RadioFr.". Aktuelle Verhandlungen mit Lindt&Sprüngli könnten schweizweit entsprechend Auswirkungen auf das verfügbare Sortiment haben. Wann die Verhandlungen abgeschlossen sein werden, könne die Migros zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht sagen.

Die Gruppe setze sich für günstigere und faire Lebensmittelpreise in der Schweiz und Europa ein. "Wenn Markenhersteller Preisforderungen stellen, die für uns nicht nachvollziehbar sind, setzen wir zunächst auf den Verhandlungsweg", so die Migros-Sprecherin weiter. Falls der Markenhersteller nicht einlenkt, sei das "oberste Ziel, Preisaufschläge von unseren Kundinnen und Kunden fernzuhalten".

Eine AWP-Anfrage an Lindt&Sprüngli blieb bisher unbeantwortet. Gegenüber "RadioFr." sagte eine Sprecherin: "Im Rahmen der Neuausrichtung ihrer Einkaufsstrategie hat die Migros-Genossenschafts-Bund Verhandlungen mit Lindt&Sprüngli über die bei Migros und Denner verkauften Lindt-Produkte aufgenommen. Aufgrund der laufenden Gespräche sind bestimmte Artikel derzeit nicht überall erhältlich." Das Unternehmen bedauere das und hoffe, die Verfügbarkeit der Produkte so schnell wie möglich wiederherstellen zu können.

