Nemetschek Aktie 329782 / DE0006452907
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Nemetschek SE Underweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Nemetschek mit einem Kursziel von 100 Euro auf "Underweight" belassen. Auch nach dem jüngsten Kursrutsch sieht Analyst Joseph George ein eher ungünstiges Verhältnis zwischen Chancen und Risiken für die Aktien des Bausoftwarespezialisten. Die abnehmende Wachstumsdynamik aus eigener Kraft, den fraglichen Auftrieb durch langjährige Verträge, die notwendige Margenverbesserung im zweiten Halbjahr und den möglicherweise schwächeren Barmittelumschlag nennt er in seiner Einschätzung vom Donnerstagabend als Belastungsfaktoren./rob/ag/gl;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Nemetschek SE Underweight
|
Unternehmen:
Nemetschek SE
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
100.00 €
|
Rating jetzt:
Underweight
|
Kurs*:
106.10 €
|
Abst. Kursziel*:
-5.75%
|
Rating update:
Underweight
|
Kurs aktuell:
105.80 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-5.48%
|
Analyst Name::
Joseph George
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Nemetschek SE
|
11.09.25
|Verluste in Frankfurt: MDAX zeigt sich zum Ende des Donnerstagshandels leichter (finanzen.ch)
|
11.09.25
|TecDAX aktuell: TecDAX notiert letztendlich im Minus (finanzen.ch)
|
11.09.25
|Handel in Frankfurt: MDAX präsentiert sich nachmittags fester (finanzen.ch)
|
11.09.25
|XETRA-Handel TecDAX am Donnerstagnachmittag in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
11.09.25
|Börse Frankfurt in Rot: MDAX gibt am Donnerstagmittag nach (finanzen.ch)
|
11.09.25