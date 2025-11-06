SUSS MicroTec Aktie 13673056 / DE000A1K0235
06.11.2025 08:48:36
SUSS MicroTec sieht 'sehr deutliche' Geschäftsbelebung - Aktienkurs etwas erholt
Der Halbleiterzulieferer SUSS erwartet nach einer zuletzt trägen Entwicklung wieder bessere Zeiten.
SUSS MicroTec"Im vierten Quartal rechnen wir auf Basis konkreter Kundenanfragen nun aber mit einer sehr deutlichen Belebung", sagte Unternehmenschef Burkhardt Frick am Donnerstag laut Mitteilung mit Blick auf die Auftragslage.
Erst Ende Oktober hatte er den Ausblick für die Gewinnmargen 2025 gesenkt. Dabei war zudem von einem "wenig dynamischen Auftragseingang" im dritten Quartal die Rede gewesen. Der Aktienkurs war daraufhin um gut ein Viertel eingebrochen. Am Morgen ging es im vorbörslichen Handel im Vergleich zum XETRA-Schluss für die SUSS-Aktie um 3,7 Prozent nach oben.
