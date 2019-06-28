SUSS MicroTec Aktie 13673056 / DE000A1K0235
10.26CHF
-0.14CHF
-1.35 %
28.06.2019
SWX
29.10.2025 10:58:48
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Buy
SUSS MicroTec
25.08 CHF 2.35%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Suss Microtec von 60 auf 58 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Das dritte Quartal des Halbleiterzulieferers sei enttäuschend verlaufen, schrieb Malte Schaumann in seinem am Mittwoch vorliegenden Resume. Angesichts der guten mittelfristigen Aussichten biete der Kursrückgang allerdings Einstiegschancen./rob/mf/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
Analyst:
Warburg Research
Kursziel:
58.00 €
Rating jetzt:
Buy
Kurs*:
33.64 €
Abst. Kursziel*:
72.41%
Rating update:
Buy
Kurs aktuell:
27.02 €
Abst. Kursziel aktuell:
114.66%
Analyst Name::
Malte Schaumann
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
