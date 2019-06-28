Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12'314 -0.4%  SPI 17'047 -0.2%  Dow 47'632 -0.2%  DAX 24'124 -0.6%  Euro 0.9279 0.0%  EStoxx50 5'706 0.0%  Gold 3'968 0.6%  Bitcoin 88'822 0.9%  Dollar 0.7993 -0.1%  Öl 64.4 -0.8% 
SUSS MicroTec Aktie 13673056 / DE000A1K0235

10.26
CHF
-0.14
CHF
-1.35 %
28.06.2019
SWX
30.10.2025 06:55:29

SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Buy

SUSS MicroTec
24.75 CHF -0.30%
Kaufen Verkaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Suss Microtec von 50 auf 37 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analystin Nicole Winkler reagierte damit am Mittwochabend auf eine weitere Gewinnwarnung des Halbleiterzulieferers bei anhaltendem Gegenwind. Die Bewertung sei allerdings "durch die mittelfristige Brille gesehen" durchaus attraktiv./rob/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2025 / 17:28 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Buy
Unternehmen:
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
37.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
33.64 € 		Abst. Kursziel*:
9.99%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
26.88 € 		Abst. Kursziel aktuell:
37.65%
Analyst Name::
- 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse