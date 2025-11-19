Stellantis Aktie 59211791 / NL00150001Q9
19.11.2025 02:30:12
Stellantis Customers To Gain Access To 28,000 Tesla Superchargers Starting 2026
(RTTNews) - Stellantis announced the adoption of the North American Charging System (NACS) for select battery-electric vehicles (BEVs) in North America, Japan, and South Korea. This strategic move will provide Stellantis customers with future access to more than 28,000 Tesla Superchargers across all five countries, significantly expanding fast-charging convenience and enabling greater confidence in long-distance travel.
Beginning in early 2026, Stellantis BEVs in North America will be compatible with Tesla Supercharger locations, with Japan and South Korea following in 2027. This rollout will start with existing North American BEVs such as the Jeep Wagoneer S and Dodge Charger Daytona, and will later include the all-electric 2026 Jeep Recon along with other upcoming models.
Further details regarding network accessibility and adapter solutions for current Stellantis BEV models across brands in North America, Japan, and South Korea will be shared at a later stage.
Nachrichten zu Stellantis
|
18.11.25
|Handel in Paris: CAC 40 beendet den Handel mit Verlusten (finanzen.ch)
|
18.11.25
|Stellantis Aktie News: Stellantis gibt am Nachmittag deutlich nach (finanzen.ch)
|
18.11.25
|Minuszeichen in Paris: CAC 40 präsentiert sich am Nachmittag schwächer (finanzen.ch)
|
18.11.25
|Börse Paris: CAC 40 präsentiert sich mittags schwächer (finanzen.ch)
|
18.11.25
|Stellantis Aktie News: Stellantis fällt am Dienstagvormittag (finanzen.ch)
|
18.11.25
|Börse Paris: CAC 40 verbucht zum Start Abschläge (finanzen.ch)
|
17.11.25
|Zurückhaltung in Paris: CAC 40 beendet den Handel im Minus (finanzen.ch)
|
17.11.25
|Montagshandel in Paris: So bewegt sich der CAC 40 nachmittags (finanzen.ch)
Analysen zu Stellantis
|18.11.25
|Stellantis Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.11.25
|Stellantis Verkaufen
|DZ BANK
|05.11.25
|Stellantis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|31.10.25
|Stellantis Hold
|Deutsche Bank AG
|30.10.25
|Stellantis Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
