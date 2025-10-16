Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’702 1.4%  SPI 17’452 1.1%  Dow 45’838 -0.9%  DAX 24’272 0.4%  Euro 0.9268 -0.1%  EStoxx50 5’652 0.8%  Gold 4’226 0.4%  Bitcoin 85’744 -2.8%  Dollar 0.7926 -0.6%  Öl 62.1 -0.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Bitcoin-Rally am Höhepunkt? So schätzen Analysten die Lage ein
Trotz Absatzkrise: Analyst sieht grosses Potenzial für die Tesla-Aktie
Darum verliert der Dollar zum Euro und Franken
Trump will mit Putin in Budapest über Ende des Ukraine-Kriegs sprechen
Stellantis-Aktie: Stellantis sucht Produktionslösung für ehemaliges Jeep-Werk in Ontario
Suche...
Plus500 Depot

Stellantis Aktie 59211791 / NL00150001Q9

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Neues Modell gesucht 16.10.2025 20:57:00

Stellantis-Aktie: Stellantis sucht Produktionslösung für ehemaliges Jeep-Werk in Ontario

Stellantis-Aktie: Stellantis sucht Produktionslösung für ehemaliges Jeep-Werk in Ontario

Stellantis sucht nach den Worten des kanadischen Premierminister Mark Carney nach einem neuen Modell, das es dem Autohersteller ermöglichen würde, ein stillgelegtes Werk in Ontario wieder in Betrieb zu nehmen.

Stellantis
7.79 CHF -7.28%
Kaufen Verkaufen
"Sie erwägen, ein anderes Modell in Brampton zu produzieren. Diese Entscheidung soll im Zusammenhang mit dem Abschluss des USMCA getroffen werden", sagte Carney und bezog sich dabei auf den bestehenden Handelspakt zwischen den USA, Mexiko und Kanada, der nächstes Jahr überprüft werden soll.

Carney fügte hinzu, ihm sei auch zugesichert worden, dass die Arbeitnehmer am Standort Brampton unterstützt würden, einschliesslich der Möglichkeit, an einem anderen Standort zu arbeiten.

Das Werk in Brampton wurde Anfang 2024 geschlossen, um es für ein neues Jeep-Modell umzurüsten. Am Dienstag hatte Stellantis jedoch angekündigt, die Jeep-Produktion aus dem Werk ausserhalb von Toronto in ein Montagewerk in Belvidere, Illinois, zu verlagern. Dies ist Teil der Pläne, 13 Milliarden US-Dollar in den USA zu investieren und 5.000 Arbeitsplätze im Mittleren Westen zu schaffen, um das Unternehmen vor den Zöllen von US-Präsident Donald Trump zu schützen.

Dow Jones

Weitere Links:

Stellantis-Aktie steigt: Höhere Auslieferungen nach Markterholung in Nordamerika
Stellantis plant umfangreiche Investitionen in amerikanische Werke - Aktie zieht an
US-Investitionen treiben Stellantis-Aktie nach oben: Offenbar 10 Milliarden USD vorgesehen

Bildquelle: MikeDotta / Shutterstock.com

Nachrichten zu Stellantis

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten