Autoabsatz im Fokus 10.10.2025 09:15:00

Stellantis-Aktie steigt: Höhere Auslieferungen nach Markterholung in Nordamerika

Stellantis-Aktie steigt: Höhere Auslieferungen nach Markterholung in Nordamerika

Stellantis hat dank starken Wachstums in Nordamerika im dritten Quartal den Autoabsatz um geschätzt 13 Prozent verbessert.

Stellantis
8.55 CHF -1.79%
Kaufen Verkaufen
Der Multimarkenhersteller meldete weltweite Auslieferungen an Händler, Distributoren oder direkt vom Unternehmen an Einzel- und Flottenkunden verkaufte Fahrzeuge von insgesamt geschätzt 1,3 Millionen Einheiten.

In Nordamerika stiegen die Fahrzeugauslieferungen im Quartal um 35 Prozent. Verglichen mit dem Vorjahresquartal wurden rund 152.000 Fahrzeuge mehr ausgeliefert, eine Folge der inzwischen normalisierten Lagerbestände des Unternehmens.

Im Vorjahreszeitraum setzte der Autokonzern gerade einen Plan zum Abbau der aufgeblähten Lagerbestände in den USA um. Dieser führte dazu, dass Produktion und Auslieferung von Fahrzeugen an die Händler beeinträchtigt wurden.

In Europa stiegen die Auslieferungen im dritten Quartal um 38.000 Fahrzeuge, was einer Steigerung von 8 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. Das Wachstum wurde durch den Produktionsstart neuer Modelle wie dem Citroen C3, Citroen C3 Aircross, Opel Frontera und Fiat Grande Panda angekurbelt. Teilweise wurde das Wachstum aber durch rückläufige Auslieferungen von leichten Nutzfahrzeugen und in bestimmten volumenstarken Ländern aufgezehrt.

In den Regionen Südamerika, Naher Osten und Afrika, China sowie Indien und Asien-Pazifik stiegen die Auslieferungen um 10.000 Fahrzeuge, was einem Zuwachs von 3 Prozent entspricht. Der Anstieg war vor allem auf das höhere Volumina in Südamerika zurückzuführen.

Die Stellantis-Aktie gewinnt in Paris zeitweise 1,51 Prozent auf 9,372 Euro.

DJG/DJN/rio/kla

DOW JONES

Bildquelle: MikeDotta / Shutterstock.com

