|Rechenzentrum im Fokus
|
28.10.2025 03:39:31
NVIDIA-Aktie: Musks xAI treibt Nachfrage nach High-End-Chips mit Milliardenvertrag an
Elon Musks KI-Unternehmen xAI arbeitet wohl an einem Milliarden-Leasingvertrag für Chips des Halbleiterriesen NVIDIA für sein Rechenzentrum Colossus 2 in Memphis.
• xAI setzt auf NVIDIA-Chips
• Milliarden-Leasingvertrag in Arbeit
xAI arbeitet an Aufbau von grossem Rechenzentrump> Elon Musks xAI arbeitet am Aufbau von Colossus 2, seinem zweiten grossen Rechenzentrum in Memphis. Laut Medienberichten arbeitet Musks Start-up für künstliche Intelligenz an einem Leasingvertrag für NVIDIA-Chips im Wert von 20 Milliarden US-Dollar als Teil seiner Strategie zum Aufbau des Rechenzentrums.
Das KI-Unternehmen verfolge laut Berichten einen anderen Ansatz als Konkurrenten wie OpenAI und Anthropic. Während diese für ihre Rechenleistung stark auf Cloud-Partnerschaften setzen, wolle xAI den Grossteil seiner Rechenzentren selbst besitzen.
Leasing von NVIDIA-Chips
Bei der Finanzierung der Pläne soll Valor Equity Partners, ein langjähriger Unterstützer von Elon Musk, helfen, berichtet Investing.com. Valor solle eine Zweckgesellschaft mit einem Eigenkapital von 7,5 Milliarden US-Dollar und einer Verschuldung von 12,5 Milliarden US-Dollar gründen, die nötigen NVIDIA-Chips kaufen und dann an xAI vermieten - mit einer Kaufoption nach Ablauf des Leasingvertrags. Durch diese Vereinbarung werde ein Grossteil des finanziellen Risikos auf Valor Equity Partners verlagert. NVIDIA werde laut Bloomberg bis zu zwei Milliarden US-Dollar Eigenkapital in die Zweckgesellschaft einbringen.
Von den beteiligten Unternehmen gibt es bislang keine offizielle Stellungnahme.
Musk dementiert Bericht über Finanzierungsrunde bei xAI
Im September noch hatte Elon Musk einen Bericht über eine Finanzierungsrunde bei seinem KI-Start-up xAI dementiert. Zuvor hatten CNBC und Bloomberg berichtet, das Unternehmen habe sich in einer Finanzierungsrunde 10 Milliarden US-Dollar gesichert und sei dabei mit 200 Milliarden US-Dollar bewertet worden. Musk erklärte laut Reuters, dass "xAI natürlich in den kommenden Monaten Kapital beschaffen wird, nur nicht gerade jetzt".
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Umschwung bei Streaming Aktien? – Wall Street Live mit Tim Schäfer
Streaming-Aktien wie Netflix, Disney und Co. erleben turbulente Zeiten – kommt jetzt der Umschwung? 📉📈
In der heutigen Ausgabe von Wall Street Live mit Tim Schäfer @TimSchaeferMedia werfen wir einen Blick auf den aktuellen Stand des Streaming-Markts sowie auf mögliche politische Hintergründe bei geplanten Übernahmen. Tim verrät, wie er den europäischen Streaming-Markt einschätzt und in welche Titel er aktuell investiert ist – inklusive Oracle als Überraschungskandidat.
🔍 Themen im Überblick:
🔹Einschätzungen zu Netflix & Disney
🔹Europa im Streaming-Vergleich
🔹Potenzial für neue Übernahmen
🔹Oracles strategische Position
🔹Erste Anzeichen für eine neue Superintelligenz?
👉🏽 https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerHoffnung im Handelskonflikt: SMI schliesst im Minus -- DAX zum Handelsende fester -- US-Börsen gehen stärker aus dem Handel - neue Rekorde -- Asiens Börsen letztlich im Plus
Der heimische Aktienmarkt präsentierte sich am Montag mit moderaten Abgaben, während das deutsche Börsenbarometer leicht zulegen konnte. Die US-Börsen setzten ihre Rekordrally fort. An den asiatischen Aktienmärkten ging es zum Wochenauftakt klar nach oben.