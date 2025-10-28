NVIDIA-Aktie: Musks xAI treibt Nachfrage nach High-End-Chips mit Milliardenvertrag an

Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
28.10.2025 03:39:31

Elon Musks KI-Unternehmen xAI arbeitet wohl an einem Milliarden-Leasingvertrag für Chips des Halbleiterriesen NVIDIA für sein Rechenzentrum Colossus 2 in Memphis.

• Aufbau von grossem Rechenzentrum in Memphis
• xAI setzt auf NVIDIA-Chips
• Milliarden-Leasingvertrag in Arbeit

xAI arbeitet an Aufbau von grossem Rechenzentrum

p> Elon Musks xAI arbeitet am Aufbau von Colossus 2, seinem zweiten grossen Rechenzentrum in Memphis. Laut Medienberichten arbeitet Musks Start-up für künstliche Intelligenz an einem Leasingvertrag für NVIDIA-Chips im Wert von 20 Milliarden US-Dollar als Teil seiner Strategie zum Aufbau des Rechenzentrums.

Das KI-Unternehmen verfolge laut Berichten einen anderen Ansatz als Konkurrenten wie OpenAI und Anthropic. Während diese für ihre Rechenleistung stark auf Cloud-Partnerschaften setzen, wolle xAI den Grossteil seiner Rechenzentren selbst besitzen.

Leasing von NVIDIA-Chips

Bei der Finanzierung der Pläne soll Valor Equity Partners, ein langjähriger Unterstützer von Elon Musk, helfen, berichtet Investing.com. Valor solle eine Zweckgesellschaft mit einem Eigenkapital von 7,5 Milliarden US-Dollar und einer Verschuldung von 12,5 Milliarden US-Dollar gründen, die nötigen NVIDIA-Chips kaufen und dann an xAI vermieten - mit einer Kaufoption nach Ablauf des Leasingvertrags. Durch diese Vereinbarung werde ein Grossteil des finanziellen Risikos auf Valor Equity Partners verlagert. NVIDIA werde laut Bloomberg bis zu zwei Milliarden US-Dollar Eigenkapital in die Zweckgesellschaft einbringen.

Von den beteiligten Unternehmen gibt es bislang keine offizielle Stellungnahme.

Musk dementiert Bericht über Finanzierungsrunde bei xAI

Im September noch hatte Elon Musk einen Bericht über eine Finanzierungsrunde bei seinem KI-Start-up xAI dementiert. Zuvor hatten CNBC und Bloomberg berichtet, das Unternehmen habe sich in einer Finanzierungsrunde 10 Milliarden US-Dollar gesichert und sei dabei mit 200 Milliarden US-Dollar bewertet worden. Musk erklärte laut Reuters, dass "xAI natürlich in den kommenden Monaten Kapital beschaffen wird, nur nicht gerade jetzt".

Redaktion finanzen.ch

Bildquelle: Below the Sky / Shutterstock.com,gguy / Shutterstock.com
