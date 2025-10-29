Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’360 -1.3%  SPI 17’081 -1.2%  Dow 47’706 0.3%  DAX 24’279 -0.1%  Euro 0.9244 -0.2%  EStoxx50 5’704 -0.1%  Gold 3’940 -1.3%  Bitcoin 89’838 -1.0%  Dollar 0.7934 -0.2%  Öl 64.4 -2.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
OpenAI und NVIDIA-Aktie: Eigene Chips könnten NVIDIA-Preise um bis zu 30 Prozent unterbieten
DAX zwischen Chart-Ausbruch und Handelskrieg
Tesla-Aktie: Musks SpaceX hilft beim Absatz der Cybertrucks
Goldpreis im Rausch: Gold-ETFs folgen dem Trend
Bitcoin nach Rekordhoch und Einbruch: So sehen Experten die Entwicklung bis 2026
Suche...
Mehr Rechenleistung 29.10.2025 03:45:12

OpenAI und NVIDIA-Aktie: Eigene Chips könnten NVIDIA-Preise um bis zu 30 Prozent unterbieten

OpenAI und NVIDIA-Aktie: Eigene Chips könnten NVIDIA-Preise um bis zu 30 Prozent unterbieten

Durch die Entwicklung eigener, spezialisierter KI-Chips erhofft sich OpenAI mehr Unabhängigkeit sowie enorme Kostenersparnisse.

• OpenAI geht mehrere Chip-Partnerschaften ein
• Auch eigener KI-Beschleuniger geplant
• Unabhängigkeit und Kosten im Blick

In Zusammenarbeit mit dem US-Halbleiterunternehmen Broadcom arbeitet OpenAI an der Entwicklung eigener KI-Beschleuniger. Durch diese Chip-Partnerschaft erhofft sich der KI-Pionier nicht nur mehr Unabhängigkeit sondern zudem auch Kosteneinsparungen in Höhe von 20 bis 30 Prozent gegenüber NVIDIA-Hardware, berichtet die Nachrichtenagentur "Bloomberg".

Allianz mit NVIDIA

Um seinen riesigen Bedarf an Rechenleistung zu decken stützt sich OpenAI offenbar auf mehrere Säulen: Zunächst wurde im September zusammen mit "grösste KI-Allianz aller Zeiten" verkündet: Der Deal beinhaltet nicht nur eine Investition von bis zu 100 Milliarden US-Dollar in den ChatGPT-Entwickler sondern auch die Lieferung von zehn Gigawatt Systemen von NVIDIAs kommender Vera-Rubin-Generation.

Deal mit AMD

Dennoch will OpenAI offensichtlich unabhängig von NVIDIA bleiben. Aus diesem Grund wurde Anfang Oktober ein langfristger Liefervertrag mit AMD im Milliardenvolumen geschlossen. So wird AMD ab der zweiten Jahreshälfte 2026 über mehrere Jahre hinweg Hunderttausende seiner KI-Chips bzw. Grafikprozessoren (GPUs) mit einer Leistung von sechs Gigawatt an OpenAI liefern. Im Rahmen dieser Vereinbarung erhält der ChatGPT-Macher zudem die Möglichkeit, mit bis zu zehn Prozent bei AMD einzusteigen.

Die Welt brauche "viel mehr Rechenkapazität", kommentierte OpenAI-Chef Sam Altman laut "The Decoder" die AMD-Partnerschaft. Er habe damit bestätigt, dass sein Unternehmen auf mehrere Hardware-Lieferanten setzt, um den wachsenden Bedarf an Rechenressourcen für künftige KI-Modelle abzusichern.

OpenAI setzt auch auf eigene Chips

Doch OpenAI geht beim Streben nach Unabhängigkeit noch einen Schritt weiter und hat eine Zusammenarbeit mit dem US-Halbleiterunternehmen Broadcom für massgeschneiderte KI-Beschleuniger mit einer Leistungskapazität von zehn Gigawatt vereinbart. OpenAI entwirft dabei die Chips selbst und Broadcom liefert die Netzwerktechnik.

OpenAI beabsichtigt, diese Chips nur intern zu nutzen und nicht an Dritte zu verkaufen. Damit folgt man der Strategie anderer Techriesen wie Google, Amazon und Meta, die schon eigene spezialisierte Chips für KI-Anwendungen entwickelt haben. Von den üblichen 50 Milliarden Dollar, mit denen OpenAI bei der Errichtung eines 1-Gigawatt-Rechenzentrums rechnet, entfallen rund 35 Milliarden auf Hochleistungschips - hier setzt die erhofften Kostensenkung an.

Jedoch bringt dieser Weg auch beträchtliche Risiken mit sich: Zum einen erfordert die Entwicklung massgeschneiderter Chips spezialisierte Expertise, zum anderen sind Milliarden-Investitionen erforderlich. Darüber hinaus droht bei schnell wechselnden KI-Techniken rasche Obsoleszenz.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

ETFs im Alter: Wie sich auch für Rentner der Einstieg noch lohnen kann
Wie viel Gewinn ein Bitcoin-Investment von vor 1 Jahr eingebracht hätte
CEO von Tesla-Rivale Rivian warnt: Autohersteller ohne Software-Kompetenz stehen vor dem Aus

Bildquelle: Den Rise / Shutterstock.com,JarTee / Shutterstock.com,Deemerwha studio / Shutterstock.com
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Umschwung bei Streaming Aktien? – Wall Street Live mit Tim Schäfer

Streaming-Aktien wie Netflix, Disney und Co. erleben turbulente Zeiten – kommt jetzt der Umschwung? 📉📈

In der heutigen Ausgabe von Wall Street Live mit Tim Schäfer @TimSchaeferMedia werfen wir einen Blick auf den aktuellen Stand des Streaming-Markts sowie auf mögliche politische Hintergründe bei geplanten Übernahmen. Tim verrät, wie er den europäischen Streaming-Markt einschätzt und in welche Titel er aktuell investiert ist – inklusive Oracle als Überraschungskandidat.

🔍 Themen im Überblick:
🔹Einschätzungen zu Netflix & Disney
🔹Europa im Streaming-Vergleich
🔹Potenzial für neue Übernahmen
🔹Oracles strategische Position
🔹Erste Anzeichen für eine neue Superintelligenz?

👉🏽 https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/

Umschwung bei Streaming Aktien? – Wall Street Live mit Tim Schäfer

Inside Trading & Investment

28.10.25 Logo WHS Starbucks Aktienanalyse vor den Zahlen – beim Geschäftsmodell dreht sich nicht unbedingt alles um die Kaffeebohne
28.10.25 Julius Bär: 10.50% p.a. JB Callable Barrier Reverse Convertible (50%) auf Rheinmetall AG
28.10.25 Givaudan – Luxusparfümerie setzt duftende Akzente
28.10.25 SG-Marktüberblick: 28.10.2025
28.10.25 SMI-Anleger weiter zurückhaltend
28.10.25 UBS Logo UBS KeyInvest: SMI – Blue Chips auf Richtungssuche
24.10.25 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 17.20% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Adecco, Barry Callebaut
23.10.25 Umschwung bei Streaming Aktien? – Wall Street Live mit Tim Schäfer
02.12.24 Jetzt ohne Trading-Gebühren regelmässig mit Vanguard ETFs sparen.
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 12’916.45 19.12 UBSKMU
Short 13’174.46 13.71 JZUBSU
Short 13’698.38 8.70 UDYBSU
SMI-Kurs: 12’360.15 28.10.2025 17:31:36
Long 11’873.21 19.87 SKTB3U
Long 11’578.86 13.64 BXGS2U
Long 11’065.11 8.82 BQFSFU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Ausblick: NEL ASA verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Telekom und NVIDIA bauen Milliarden-Rechenzentrum - so reagieren die Aktien der beteiligten Konzerne
Supercomputer-Offensive: US-Energieministerium und AMD mit Milliardenpartnerschaft - Wie die AMD-Aktie reagiert
Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall fällt am Dienstagvormittag
RENK Aktie News: Anleger trennen sich am Vormittag vermehrt von RENK
Ausblick: Mercedes-Benz Group stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
TKMS-Aktie im Fokus: Kann der neue Verteidigungs-Player Rheinmetall, HENSOLDT und RENK herausfordern?
Goldpreis: Auf tiefsten Stand seit drei Wochen abgerutscht
Angespannte Stimmung in Zürich: So performt der SMI aktuell
Nestlé-Aktie gibt nach: S&P senkt Ausblick für Nestlé auf 'negativ'

Top-Rankings

KW 43: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 43: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 43: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

finanzen.net News

Datum Titel
22:22 Shutdown: US-Regierung darf Personal nicht entlassen
22:16 Johnson sieht 'keinen Weg' für dritte Amtszeit Trumps
21:58 WDH/ROUNDUP 2: Israel startet neue Angriffe nach Hamas-Attacke auf Soldaten
21:55 Hurrikan 'Melissa' schwächt sich über Jamaika leicht ab
21:51 Visa steigert Umsatz dank weiter ausgabefreudiger Konsumenten
21:50 GNW-News: Ambiq stellt Apollo510 Lite SoCs für Always-on-Anwendungen am Edge mit Dual-Mode-Bluetooth-Konnektivität vor
21:43 ROUNDUP/Elfmeterkrimi: BVB besiegelt frühes Pokal-Aus für Frankfurt
21:32 Vance zu Shutdown: Soldaten bekommen wohl weiter Gehalt
21:30 ROUNDUP/Aktien New York Schluss: Optimismus bei KI treibt Rekordrally voran
21:19 ANALYSE-FLASH: Jefferies senkt Ziel für Symrise auf 69 Euro - 'Underperform'