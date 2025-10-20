Starker Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 klettert am Montagnachmittag

Der Euro STOXX 50 tendiert im STOXX-Handel um 15:41 Uhr um 1.12 Prozent höher bei 5’670.30 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 4.805 Bio. Euro. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0.336 Prozent stärker bei 5’626.25 Punkten in den Montagshandel, nach 5’607.39 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 verzeichnete bei 5’626.25 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 5’670.41 Einheiten.

Jahreshoch und Jahrestief des Euro STOXX 50

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.09.2025, stand der Euro STOXX 50 bei 5’458.42 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 18.07.2025, den Wert von 5’359.23 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.10.2024, wies der Euro STOXX 50 4’986.27 Punkte auf.

Auf Jahressicht 2025 gewann der Index bereits um 15.30 Prozent. Bei 5’674.55 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des Euro STOXX 50. Bei 4’540.22 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Euro STOXX 50-Gewinner und -Verlierer

Zu den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 zählen derzeit Rheinmetall (+ 5.54 Prozent auf 1’753.50 EUR), Infineon (+ 4.21 Prozent auf 33.83 EUR), SAP SE (+ 2.77) Prozent auf 237.35 EUR), Intesa Sanpaolo (+ 2.08 Prozent auf 5.49 EUR) und Siemens (+ 2.02 Prozent auf 242.70 EUR). Die schwächsten Euro STOXX 50-Aktien sind derweil Volkswagen (VW) vz (-0.29 Prozent auf 90.94 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0.44 Prozent auf 544.60 EUR), BASF (+ 0.62 Prozent auf 43.77 EUR), Deutsche Börse (+ 0.63 Prozent auf 223.70 EUR) und Enel (+ 0.76 Prozent auf 8.58 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien mit dem grössten Börsenwert

Die Aktie im Euro STOXX 50 mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Bank-Aktie. 3’546’595 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie nimmt im Euro STOXX 50, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 339.422 Mrd. Euro den grössten Anteil ein.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Aktien

2025 weist die Bayer-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5.95 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 auf. Die Eni-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.96 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch