Deutsche Bank Aktie 829257 / DE0005140008
28.07CHF
0.39CHF
1.42 %
16:14:41
BRXC
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
20.11.2025 15:22:57
Deutsche Bank Kaufen
Deutsche Bank
28.07 CHF 1.42%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Deutsche Bank auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 35,50 Euro belassen. Die Aktie des Geldhauses sei attraktiv bewertet, schrieb Philipp Häßler in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Deutsche Bank dürfe von einem Aufschwung der deutschen Wirtschaft profitieren und biete in den nächsten Jahren ein zweistelliges Wachstum beim Gewinn je Aktie./niw/he;
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.11.2025 / 13:45 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.11.2025 / 15:11 / MESZ
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Deutsche Bank AG Kaufen
|
Unternehmen:
Deutsche Bank AG
|
Analyst:
DZ BANK
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Kaufen
|
Kurs*:
30.08 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Kaufen
|
Kurs aktuell:
30.20 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Philipp Häßler
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Deutsche Bank AG
|
12:29
|Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Mittag freundlich (finanzen.ch)
|
12:26
|Börse Europa in Grün: Euro STOXX 50 stärker (finanzen.ch)
|
12:26
|Börse Frankfurt in Grün: LUS-DAX mit positivem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
12:26
|Aufschläge in Frankfurt: DAX mit grünem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
10:51
|Jeffrey Epstei: Deutsche Bank soll Daten herausgeben (Spiegel Online)
|
09:29
|Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank zeigt sich am Donnerstagvormittag gestärkt (finanzen.ch)
|
19.11.25
|Pluszeichen in Europa: Euro STOXX 50 bewegt schlussendlich im Plus (finanzen.ch)
|
19.11.25
|Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Mittwochnachmittag mit positiven Vorzeichen (finanzen.ch)