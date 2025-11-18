Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Deutsche Bank auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 35,50 Euro belassen. Die Aktie des Geldhauses sei attraktiv bewertet, schrieb Philipp Häßler in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Deutsche Bank dürfe von einem Aufschwung der deutschen Wirtschaft profitieren und biete in den nächsten Jahren ein zweistelliges Wachstum beim Gewinn je Aktie./niw/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.11.2025 / 13:45 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.11.2025 / 15:11 / MESZ

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

