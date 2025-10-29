Deutsche Bank Aktie 829257 / DE0005140008
27.90CHF
0.54CHF
1.96 %
09:34:12
BRXC
29.10.2025 10:52:35
Deutsche Bank Hold
Deutsche Bank
27.90 CHF 1.96%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Deutsche Bank nach Zahlen mit einem Kursziel von 30,40 Euro auf "Hold" belassen. Die Frankfurter hätten mit den Zahlen zum dritten Quartal die Erwartungen übertroffen, schrieb Andreas Pläsier am Mittwoch. Aufgrund des geringen Abstands der Aktie zum Kursziel bleibt er aber beim neutralen Votum./rob/mf/ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Deutsche Bank AG Hold
|
Unternehmen:
Deutsche Bank AG
|
Analyst:
Warburg Research
|
Kursziel:
30.40 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
30.51 €
|
Abst. Kursziel*:
-0.36%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
30.67 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-0.86%
|
Analyst Name::
Andreas Pläsier
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
