Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Deutsche Bank mit einem Kursziel von 33 Euro auf "Hold" belassen. Die Ergebnisse des dritten Quartals seien "gut genug", schrieb Joseph Dickerson am Mittwochmorgen. Auch die Kernkapitalquote sei besser als gedacht./rob/ag/ajx;

