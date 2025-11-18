Deutsche Bank Aktie 829257 / DE0005140008
27.45CHF
-1.48CHF
-5.13 %
09:54:02
BRXC
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
18.11.2025 11:19:23
Deutsche Bank Buy
Deutsche Bank
27.45 CHF -5.13%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Aktie der Deutschen Bank nach der Investorenveranstaltung mit neuen Zielen auf "Buy" belassen. Die angestrebte Eigenkapitalrendite liege über den Erwartungen, das Aufwärtspotenzial für die Aktie ergebe sich allerdings aus den Erträgen und dem Kapital, schrieb Mate Nemes am Montagnachmittag. Sein Kursziel bleibt bei 35 Euro. /rob/ck/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.11.2025 / 15:08 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Deutsche Bank AG Buy
|
Unternehmen:
Deutsche Bank AG
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
35.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
29.74 €
|
Abst. Kursziel*:
17.71%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
29.67 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
17.98%
|
Analyst Name::
Mate Nemes
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Deutsche Bank AG
|
09:29
|Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank tendiert am Vormittag schwächer (finanzen.ch)
|
09:28