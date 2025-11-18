Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’507 -0.7%  SPI 17’191 -0.7%  Dow 46’590 -1.2%  DAX 23’332 -1.1%  Euro 0.9234 0.1%  EStoxx50 5’577 -1.1%  Gold 4’048 0.1%  Bitcoin 72’897 -0.5%  Dollar 0.7974 0.2%  Öl 64.1 0.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Zurich Insurance1107539
Top News
Cicor-Aktie: Angebot für TT Electronics revidiert - Ausgabe neuer Aktien geplant
Covestro-Aktie in Grün: Adnoc-Übernahme soll genehmigt werden
ARYZTA-Aktie schwächelt dennoch: Bisherige Prognose für Geschäftsjahr 2025 bestätigt
Akzo Nobel-Aktie etwas fester: Fusion mit Autolack-Spezialist Axalta
Meyer Burger: Provisorische Nachlassstundung endet am 2. Dezember
Suche...
Plus500 Depot

Deutsche Bank Aktie 829257 / DE0005140008

27.45
CHF
-1.48
CHF
-5.13 %
09:54:02
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

18.11.2025 11:19:23

Deutsche Bank Buy

Deutsche Bank
27.45 CHF -5.13%
Kaufen Verkaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Aktie der Deutschen Bank nach der Investorenveranstaltung mit neuen Zielen auf "Buy" belassen. Die angestrebte Eigenkapitalrendite liege über den Erwartungen, das Aufwärtspotenzial für die Aktie ergebe sich allerdings aus den Erträgen und dem Kapital, schrieb Mate Nemes am Montagnachmittag. Sein Kursziel bleibt bei 35 Euro. /rob/ck/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.11.2025 / 15:08 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Passende Hebelprodukte auf Deutsche Bank

Logo UBS
Mini Futures Hebel
Steigender Deutsche Bank-Kurs >5 >10 >15
Fallender Deutsche Bank-Kurs >5 >10
Zusammenfassung: Deutsche Bank AG Buy
Unternehmen:
Deutsche Bank AG 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
35.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
29.74 € 		Abst. Kursziel*:
17.71%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
29.67 € 		Abst. Kursziel aktuell:
17.98%
Analyst Name::
Mate Nemes 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse