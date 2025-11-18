Deutsche Bank 27.45 CHF -5.13% Charts

News

Analysen Kaufen Verkaufen ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Aktie der Deutschen Bank nach der Investorenveranstaltung mit neuen Zielen auf "Buy" belassen. Die angestrebte Eigenkapitalrendite liege über den Erwartungen, das Aufwärtspotenzial für die Aktie ergebe sich allerdings aus den Erträgen und dem Kapital, schrieb Mate Nemes am Montagnachmittag. Sein Kursziel bleibt bei 35 Euro. /rob/ck/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.11.2025 / 15:08 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.