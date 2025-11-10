Deutsche Bank Aktie 829257 / DE0005140008
29.86CHF
1.00CHF
3.45 %
14:44:20
BRXC
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
10.11.2025 12:54:27
Deutsche Bank Neutral
Deutsche Bank
29.87 CHF 3.49%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Deutsche Bank von 33,25 auf 35,75 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Chris Hallam passte seine Schätzungen am Freitag an die Quartalsergebnisse der Bank an und verlagerte die Bewertungsbasis in die Zukunft./ag/edh;
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.11.2025 / 11:43 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Deutsche Bank AG Neutral
|
Unternehmen:
Deutsche Bank AG
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
35.75 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
32.12 €
|
Abst. Kursziel*:
11.32%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
32.09 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
11.42%
|
Analyst Name::
Chris Hallam
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Deutsche Bank AG
|
12:49
|Deutsche Bank-Analyse: Buy-Bewertung für Deutsche Bank-Aktie von UBS AG (finanzen.ch)
|
12:29
|Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank reagiert am Mittag positiv (finanzen.ch)
|
12:26
|Freundlicher Handel in Europa: Das macht der Euro STOXX 50 aktuell (finanzen.ch)
|
09:29
|Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank präsentiert sich am Montagvormittag stärker (finanzen.ch)
|
09:28
|DAX aktuell: DAX verbucht zum Start des Montagshandels Gewinne (finanzen.ch)
|
09:28
|STOXX-Handel: Börsianer lassen Euro STOXX 50 zum Handelsstart steigen (finanzen.ch)
|
09:28
|Gute Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX beginnt Montagshandel in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
07.11.25
|Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank tendiert am Freitagnachmittag auf rotem Terrain (finanzen.ch)