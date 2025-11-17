Deutsche Bank Aktie 829257 / DE0005140008
27.53CHF
-1.40CHF
-4.84 %
09:02:19
BRXC
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
18.11.2025 06:07:29
Deutsche Bank Overweight
Deutsche Bank
27.53 CHF -4.84%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Deutsche Bank mit einem Kursziel von 38,40 Euro auf "Overweight" belassen. Die Investorenveranstaltung der Frankfurter habe die enorme Trendwende der vergangenen Jahre unter dem aktuellen Management demonstriert, schrieb Kian Abouhossein am Montagabend. Die Ziele für Wachstum und Eigenkapitalrendite seien ambitioniert und ließen selbst nach dem starken Lauf der Aktien noch Spielraum./rob/ag/gl;
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.11.2025 / 21:11 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.11.2025 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Deutsche Bank AG Overweight
|
Unternehmen:
Deutsche Bank AG
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
38.40 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
30.08 €
|
Abst. Kursziel*:
27.68%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
29.68 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
29.40%
|
Analyst Name::
Kian Abouhossein
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Deutsche Bank AG
|
17.11.25
|Handel in Europa: Euro STOXX 50 verliert zum Ende des Montagshandels (finanzen.ch)
|
17.11.25