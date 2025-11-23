Bitcoin - Schweizer Franken BTC - CHF
23.11.2025 12:43:06
Aktueller Marktbericht zu Bitcoinkurs, Etherkurs und Ripplekurs
Bitcoinkurs & Co. aktuell: So steht es am Sonntagmittag um die Kurse der Digitalwährungen.
Für den Bitcoin-Kurs ging es am Mittag bergauf. Der Kurs legte um 12:25 um 1,51 Prozent auf 85.976,06 US-Dollar zu, nachdem Bitcoin am Vortag noch bei 84.699,01 US-Dollar gestanden hatte.
Sinkende Kurse gehören zum Kryptomarkt dazu – der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 liegt heute 3,4 Prozent im Minus. Performance seit Start des Produkts im September 2024: 27,1 Prozent.
Zeitgleich verstärkt sich der Litecoin-Kurs um 0,72 Prozent auf 82,83 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 82,24 US-Dollar.
Daneben präsentiert sich Ethereum mit einem Aufschlag. Um 12:25 notiert der Ethereum-Kurs 1,44 Prozent stärker bei 2.808,98 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 2.769,16 US-Dollar.
In der Zwischenzeit geht es für Bitcoin Cash bergab. Um 12:25 steht ein Minus von 1,12 Prozent auf 551,25 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Bitcoin Cash-Kurs noch bei 557,48 US-Dollar.
Zudem gewinnt Ripple am Sonntagmittag hinzu. Um 3,95 Prozent auf 2,028 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Ripple-Kurs bei 1,951 US-Dollar.
Derweil notiert der Monero-Kurs bei 395,65 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (369,21 US-Dollar) ist das ein Gewinn von 7,16 Prozent.
Währenddessen legt der Cardano-Kurs um 0,63 Prozent auf 0,4073 US-Dollar zu. Gestern war Cardano noch 0,4047 US-Dollar wert.
Zudem gewinnt Stellar am Sonntagmittag hinzu. Um 3,22 Prozent auf 0,2378 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Stellar-Kurs bei 0,2304 US-Dollar.
Zeitgleich kommt der Tron-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,2742 US-Dollar am Vortag, tendiert Tron um 12:25 bei 0,2745 US-Dollar.
Daneben präsentiert sich Binancecoin mit einem Aufschlag. Um 12:25 notiert der Binancecoin-Kurs 0,78 Prozent stärker bei 840,13 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 833,67 US-Dollar.
Zeitgleich kommt der Dogecoin-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,1403 US-Dollar am Vortag, tendiert Dogecoin um 12:25 bei 0,1436 US-Dollar.
Zudem zeigt sich der Solana-Kurs im Aufwind. Um 12:25 zieht Solana um 1,29 Prozent auf 129,27 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 127,62 US-Dollar gemeldet wurde.
Mit dem Avalanche-Kurs geht es indes nach oben. Avalanche gewinnt 0,22 Prozent auf 13,26 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 13,23 US-Dollar an der Tafel standen.
Nach 12,17 US-Dollar am Vortag ist der Chainlink-Kurs am Sonntagmittag um 2,51 Prozent auf 12,47 US-Dollar gestiegen.
In der Zwischenzeit verbucht der Sui-Kurs Zugewinne in Höhe von 1,43 Prozent auf 1,365 US-Dollar. Am Tag zuvor war Sui 1,346 US-Dollar wert.Redaktion finanzen.ch
