Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’633 0.7%  SPI 17’342 0.5%  Dow 46’245 1.1%  DAX 23’092 -0.8%  Euro 0.9309 0.2%  EStoxx50 5’515 -1.0%  Gold 4’066 -0.3%  Bitcoin 68’239 -2.3%  Dollar 0.8084 0.3%  Öl 62.5 -1.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278Sandoz124359842
Top News
Aktueller Marktbericht zu Bitcoinkurs, Etherkurs und Ripplekurs
Ausblick: Fluence Energy präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
United Internet-Aktie auf Höhenflug: Konsolidierung des Telekom-Geschäfts bei 1&1 beflügelt die Aktienkurse
BLKB-Aktie: Tochter Radicant soll Management überdurchschnittlich vergütet haben
Tiefere US-Zölle in Sicht: Bundesrat Parmelin erwartet Inkrafttreten der Senkung ab Dezember
Suche...
eToro entdecken
Kurse + Charts + Realtime Nachrichten Tools Invertiert
Snapshot Chart (gross) Nachrichten Währungsrechner CHF/BTC
Historisch Realtimekurs
Kurse + Charts + Realtime

Snapshot

Chart (gross)

Historisch

Realtimekurs

Nachrichten

Nachrichten

Tools

Währungsrechner

Invertiert

CHF/BTC

Krypto-Marktbericht 23.11.2025 12:43:06

Aktueller Marktbericht zu Bitcoinkurs, Etherkurs und Ripplekurs

Aktueller Marktbericht zu Bitcoinkurs, Etherkurs und Ripplekurs

Bitcoinkurs & Co. aktuell: So steht es am Sonntagmittag um die Kurse der Digitalwährungen.

Anzeige
Über 650+ Kryptos und 3.000 digitale Assets

Bitpanda ist der BaFin-lizenzierte Krypto-Broker aus Österreich und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München. Erstellen Sie Ihr Konto mit nur wenigen Klicks und profitieren Sie von 0% Ein- und Auszahlungsgebühren.

Jetzt kaufen

Für den Bitcoin-Kurs ging es am Mittag bergauf. Der Kurs legte um 12:25 um 1,51 Prozent auf 85.976,06 US-Dollar zu, nachdem Bitcoin am Vortag noch bei 84.699,01 US-Dollar gestanden hatte.

Sinkende Kurse gehören zum Kryptomarkt dazu – der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 liegt heute 3,4 Prozent im Minus. Performance seit Start des Produkts im September 2024: 27,1 Prozent.

Zeitgleich verstärkt sich der Litecoin-Kurs um 0,72 Prozent auf 82,83 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 82,24 US-Dollar.

Daneben präsentiert sich Ethereum mit einem Aufschlag. Um 12:25 notiert der Ethereum-Kurs 1,44 Prozent stärker bei 2.808,98 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 2.769,16 US-Dollar.

In der Zwischenzeit geht es für Bitcoin Cash bergab. Um 12:25 steht ein Minus von 1,12 Prozent auf 551,25 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Bitcoin Cash-Kurs noch bei 557,48 US-Dollar.

Zudem gewinnt Ripple am Sonntagmittag hinzu. Um 3,95 Prozent auf 2,028 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Ripple-Kurs bei 1,951 US-Dollar.

Derweil notiert der Monero-Kurs bei 395,65 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (369,21 US-Dollar) ist das ein Gewinn von 7,16 Prozent.

Währenddessen legt der Cardano-Kurs um 0,63 Prozent auf 0,4073 US-Dollar zu. Gestern war Cardano noch 0,4047 US-Dollar wert.

Zudem gewinnt Stellar am Sonntagmittag hinzu. Um 3,22 Prozent auf 0,2378 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Stellar-Kurs bei 0,2304 US-Dollar.

Zeitgleich kommt der Tron-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,2742 US-Dollar am Vortag, tendiert Tron um 12:25 bei 0,2745 US-Dollar.

Daneben präsentiert sich Binancecoin mit einem Aufschlag. Um 12:25 notiert der Binancecoin-Kurs 0,78 Prozent stärker bei 840,13 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 833,67 US-Dollar.

Zeitgleich kommt der Dogecoin-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,1403 US-Dollar am Vortag, tendiert Dogecoin um 12:25 bei 0,1436 US-Dollar.

Zudem zeigt sich der Solana-Kurs im Aufwind. Um 12:25 zieht Solana um 1,29 Prozent auf 129,27 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 127,62 US-Dollar gemeldet wurde.

Mit dem Avalanche-Kurs geht es indes nach oben. Avalanche gewinnt 0,22 Prozent auf 13,26 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 13,23 US-Dollar an der Tafel standen.

Nach 12,17 US-Dollar am Vortag ist der Chainlink-Kurs am Sonntagmittag um 2,51 Prozent auf 12,47 US-Dollar gestiegen.

In der Zwischenzeit verbucht der Sui-Kurs Zugewinne in Höhe von 1,43 Prozent auf 1,365 US-Dollar. Am Tag zuvor war Sui 1,346 US-Dollar wert.

Redaktion finanzen.ch

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

Weitere Links:

US-Kongress plant strengere Krypto-Regeln - mögliche Auswirkungen auf Trump

Bildquelle: Lukasz Stefanski / Shutterstock.com

Inside Krypto

22.11.25Finixio Crypto Logo Ethereum Kurs Prognose: Das spricht für eine Erholung
22.11.25Finixio Crypto Logo Bitcoin Hyper etabliert sich als schnellstes Bitcoin Layer-2-Netzwerk
22.11.25Finixio Crypto Logo Grayscale’s DOGE und XRP Spot ETFs starten am Montag
21.11.25Finixio Crypto Logo Krypto News: 41 Milliarden Dollar liquidiert – und keiner weiss warum
21.11.25Finixio Crypto Logo Bitcoin Hyper entwickelt sich zu einem wichtigen Layer-2-Konkurrenten, während die Presale-Aktivität beschleunigt
21.11.25Finixio Crypto Logo Bitcoin gerät in tiefe Korrektur, während der Preis nach Wert sucht
Jetzt neu: Aktuelle Anlagetrends auf einen Blick
Ob Industrie 4.0, Luxusgüter oder Internet-Infrastruktur - hier finden Sie aktuelle Anlagetrends mit vielen Hintergrundinformationen und passenden Trendaktien. Jetzt mehr lesen

Börsentag 2025: Silber vor Verdopplung? Rohstoffexperte über die Chancen

Im Experteninterview erklärt Prof. Dr. Torsten Dennin, welche Faktoren die Preise von Gold, Silber, Kupfer, Uran und Agrarrohstoffen treiben – und welche Chancen & Risiken Anleger jetzt kennen sollten.

👉 Was steckt hinter der aktuellen Gold- und Silber-Rallye?
👉 Welche Rohstoffe gelten 2025 als besonders spannend für Investments?
👉 Wie investieren Anlegerinnen und Anleger am besten in Edelmetalle & Rohstoffe?

Erhalte fundierte Einschätzungen, Marktprognosen und Antworten auf spannende Zuschauerfragen rund um Edelmetalle, Minenaktien, ETFs und Rohstofftrends.

Ein besonderes Highlight auf dem diesjährigen Börsentag Zürich war die BX Swiss Blogger-Lounge. Bekannte YouTuber und Finanz-Influencer standen für Gespräche und Diskussionen bereit und vermittelten Ihr Wissen und Ihre Erfahrungen in Vorträgen.

👉🏽 Jetzt auch auf BXplus anmelden und von exklusiven Inhalten rund um Investment & Trading profitieren!

Silber vor Verdopplung? Rohstoffexperte über die Chancen | Börsentag Zürich 2025