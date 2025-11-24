Universal Music Aktie 113742301 / NL0015000IY2
|Wettbewerbsbedenken
|
24.11.2025 13:19:37
Universal-Music-Aktie: EU-Kommission stellt sich gegen geplante Downtown-Übernahme
Brüssel warnt, dass UMG durch den Deal Zugang zu sensiblen Wettbewerbsdaten erhalten könnte und prüft den Fall weiter.
Die Kommission hatte bereits im Juli eine Untersuchung eingeleitet und hatte bis Mittwoch Zeit, einen Beschluss dazu zu erlassen. UMG kann nun zu den Vorwürfen Stellung nehmen. Eine endgültige Entscheidung muss bis zum 6. Februar 2026 fallen. UMG gehört zur Gruppe der drei grössten Musiklabels weltweit. Bei grossen Übernahmen prüft die EU-Kommission, ob dadurch unverhältnismässig grosse Einschränkungen des freien Wettbewerbs entstehen können.
Die Universal Music-Aktie notiert in Amsterdam zwischenzeitlich 0,53 Prozent tiefer auf 22,49 Euro.
/mjm/DP/stw
BRÜSSEL (awp international)
