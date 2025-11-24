Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Wettbewerbsbedenken 24.11.2025 13:19:37

Universal-Music-Aktie: EU-Kommission stellt sich gegen geplante Downtown-Übernahme

Brüssel warnt, dass UMG durch den Deal Zugang zu sensiblen Wettbewerbsdaten erhalten könnte und prüft den Fall weiter.

Universal Music
20.92 CHF 0.15%
Die Europäische Kommission stellt sich vorerst gegen die geplante Übernahme des US-Musikunternehmens Downtown durch die Universal Music Group (UMG) . Der Musikkonzern könnte durch das Geschäft Zugang zu sensiblen Geschäftsdaten von Konkurrenten erhalten, teilte die Brüsseler Behörde mit. Dies würde die Wettbewerbsfähigkeit anderer Labels beeinträchtigen, heisst es in einer Mitteilung.

Die Kommission hatte bereits im Juli eine Untersuchung eingeleitet und hatte bis Mittwoch Zeit, einen Beschluss dazu zu erlassen. UMG kann nun zu den Vorwürfen Stellung nehmen. Eine endgültige Entscheidung muss bis zum 6. Februar 2026 fallen. UMG gehört zur Gruppe der drei grössten Musiklabels weltweit. Bei grossen Übernahmen prüft die EU-Kommission, ob dadurch unverhältnismässig grosse Einschränkungen des freien Wettbewerbs entstehen können.

Die Universal Music-Aktie notiert in Amsterdam zwischenzeitlich 0,53 Prozent tiefer auf 22,49 Euro.

/mjm/DP/stw

BRÜSSEL (awp international)

