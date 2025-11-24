Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
ABB Aktie 1222171 / CH0012221716

Experten-Analyse 24.11.2025 13:13:44

Analyse: Jefferies & Company Inc. bewertet ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie mit Hold in neuer Analyse

Jefferies & Company Inc. hat eine eingehende Analyse der ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie durchgeführt. Hier sind die Ergebnisse.

ABB
55.42 CHF 1.79%
Kaufen Verkaufen

Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für ABB von 53 auf 57 Franken angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. ABB habe sich höhere Margen- und Free-Cashflow-Ziele gesetzt, während die Wachstumserwartungen unverändert blieben, schrieb Rizk Maidi am Freitag mit Blick auf den Kapitalmarkttag des Technologiekonzerns.

Analyse und Aktienbewertung: Eine Untersuchung der ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Um 12:57 Uhr stieg die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 1.6 Prozent auf 55.48 CHF. Hiermit verfügt die Aktienbeteiligung noch über Luft nach oben von 2.74 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 461’295 ABB (Asea Brown Boveri)-Aktien. Für den Anteilsschein ging es auf Jahressicht 2025 um 15.3 Prozent aufwärts. Die kommenden Ergebnisse für Q4 2025 dürfte ABB (Asea Brown Boveri) am 29.01.2026 präsentieren.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.11.2025 / 10:34 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.11.2025 / 19:00 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.


Bildquelle: iStockphoto

