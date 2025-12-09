Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
09.12.2025 12:28:40

Thyssenkrupp: Gute Fortschritte in Jindal-Gesprächen über Stahltochter

DOW JONES--Thyssenkrupp sieht nach den Worten von Konzernchef Miguel Lopez gute Fortschritte bei den laufenden Verhandlungen mit der indischen Jinal Steel über eine Übernahme des eigenen Stahlgeschäfts. Die Gespräche seien "sehr intensiv und auch sehr vertrauensvoll", sagte der Manager auf der Bilanzpressekonferenz in Essen. Derzeit laufe die Prüfung der Bücher. Zu einem möglichen Zeitrahmen bis zu einer Entscheidung wollte sich Lopez nicht äussern.

Für die Jindal-Gruppe biete ein Einstieg bei Thyssenkrupp Steel einen Zugang zum europäischen Markt, beschrieb er das Interesse. Die Kombination der beiden Firmen "wäre eine sehr gute, eine sehr sehr gute Ergänzung", fügte Lopez hinzu.

Der für Fusionen und Übernahmen zuständige Konzernvorstand Volkmar Dinstuhl bestätigte, dass Jindal an einer mehrheitlichen Übernahme der Stahlsparte TKSE interessiert ist. Darauf habe das indikative Angebot abgezielt, das im September bekannt geworden war, sagte er. "Was mehrheitlich konkret heisst, wird sich dann im Laufe der Verhandlungen herausstellen", sagte er auf Nachfrage.

Als Grundlage für ein Gelingen der Verhandlungen führte Lopez an, dass Thyssenkrupp ein klares Konzept habe, "wie wir den Stahlstandort Duisburg wettbewerbsfähig machen". Deshalb gehe man davon aus, dass ein Zusammengehen auch wirklich funktionieren werde. Aber es gebe auch einen Plan B, so Lopez.

Kontakt zum Autor: olaf.ridder@wsj.com

