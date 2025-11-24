thyssenkrupp Aktie 412006 / DE0007500001
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Elektromobilität
|
24.11.2025 16:19:40
thyssenkrupp-Aktie stärker: Automation Engineering abgespalten
thyssenkrupp trennt sich wie erwartet von seiner Geschäftseinheit Automation Engineering.
Volkmar Dinstuhl, der CEO der thyssenkrupp-Sparte Automotive Technology, sprach von einem konsequenten Schritt, das eigene Autozuliefergeschäft auf "Wachstum und Kapitalmarktfähigkeit" auszurichten.
Im Juni hatte die Sparte Automotive Technology angekündigt, drei Einheiten auszugliedern und nach neuen Eigentümern zu suchen, darunter auch Automation Engineering.
Die thyssenkrupp-Aktie notiert via XETRA zeitweise 1,04 Prozent höher bei 8,56 Euro.
DJG/DJN/rio/ros
DOW JONES
Weitere Links:
Nachrichten zu ThyssenKrupp AG (spons. ADRs)
|
05.11.25
|Erste Schätzungen: ThyssenKrupp zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
31.10.25
|thyssenkrupp-Aktie etwas tiefer: thyssenkrupp Steel erhält neue Chefin (Dow Jones)
|
16.10.25
|thyssenkrupp-Aktie rot: TKMS nach Abspaltung einen Tag im MDAX vertreten (Dow Jones)
|
14.10.25
|thyssenkrupp-Aktie verliert: Erstnotiz der TKMS-Aktie für 20. Oktober terminiert (Dow Jones)
|
02.10.25
|thyssenkrupp-Aktie in Rot: Verhandlungen mit Kretinsky über Stahl-Joint-Venture ergebnislos abgebrochen (Dow Jones)
|
30.09.25
|thyssenkrupp-Aktie sinkt jedoch: Börsengang von TKMS - Marktpotenzial soll sich verdoppeln (Dow Jones)
|
16.09.25
|Indische Jindal-Gruppe legt Kaufangebot für Thyssenkrupp Steel vor (Dow Jones)
|
14.08.25
|thyssenkrupp-Aktie sackt ab: thyssenkrupp schreibt rote Zahlen - Umsatzprognose reduziert (Dow Jones)
Analysen zu ThyssenKrupp AG (spons. ADRs)
Kommt 2025 der grosse KI-Crash? Tim Schäfer über Nvidia, OpenAI & die Parallelen zu 1929
Könnte der aktuelle KI-Boom an den Börsen in einen Crash münden – ähnlich wie 1929 oder zur Dotcom-Blase? 📉💻
In diesem spannenden Gespräch mit Tim Schäfer sprechen wir über Parallelen zum historischen Börsencrash, die massive Überbewertung vieler Tech- und KI-Aktien wie Nvidia, Palantir oder Microsoft – und was das für Langfristanleger bedeutet. Ist der Hype finanziell überhaupt noch tragbar? Wie positionieren sich Insider und Grossinvestoren wie Warren Buffett oder Peter Thiel?
💬 Welche Risiken birgt der aktuelle KI-Hype?
💬 Was sagen Insiderverkäufe und Bewertungen über die Marktlage?
💬 Wie sollte man sich als Privatanleger jetzt aufstellen?
Ein Interview für alle, die sich fragen: Ist das noch Wachstum oder schon Wahnsinn?
👉🏽 https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerDow stabil -- SMI leicht im Plus -- DAX legt zu -- Asiens Börsen am Montag letztlich höher -- Feiertag in Japan
Der heimische Aktienmarkt tendiert am Montag etwas fester, während das deutsche Börsenbarometer kräftige Zuschläge verbucht. Der US-Leitindex tritt auf der Stelle. In Fernost waren zum Wochenbeginn überwiegend Gewinne zu erkennen.