Silicon Laboratories Aktie 1058474 / US8269191024
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07.10.2026 08:17:27
Silicon Labs Expands AI Developer Platform With New Offerings
(RTTNews) - Silicon Laboratories Inc. (SLAB), a fabless semiconductor company, Tuesday announced a set of developer initiatives that makes it easier to build, extend, and operate increasingly capable IoT devices which it unveiled at the company's seventh annual Works With Summit.
The Simplicity AI SDK is now in public Beta and supports AI coding assistants including GitHub Copilot, Cursor, and Codex, with the company's open-source community launching in Beta with Bluetooth Low Energy (LE), giving developers access to sample applications and tooling and a direct way to raise issues, propose fixes, contribute code, and extend the Silicon Labs software platform.
Further, Silicon Labs' platform-agnostic edge AI and machine learning tools can now connect with Databricks, the data and AI company, helping customers manage data, models, embedded optimization, and hardware test results with governed enterprise data and AI workflows on the Databricks Data + AI platform.
The Simplicity AI SDK Beta is publicly available, with official support initially focused on Bluetooth LE and support for GitHub Copilot and Codex. An alpha release of Hardware Intent, the first capability in Simplicity Design Intelligence, is planned for January 2027, the company said in a statement.
On Tuesday, shares closed at $222.62, down 0.08% on the Nasdaq.
Trading Signals: Givaudan: Auf den Geschmack gekommen
Der Aromen- und Duftstoffhersteller hat sich zuletzt vom breiten Markt absetzen können. Mit den Neunmonatszahlen könnte Givaudan den nächsten Schub nach oben auslösen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Silicon Laboratories Inc.
Analysen zu Silicon Laboratories Inc.
Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
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