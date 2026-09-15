NASDAQ Composite Index-Papier Silicon Laboratories-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Silicon Laboratories-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit dem Silicon Laboratories-Papier statt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 55.92 USD. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in die Silicon Laboratories-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 17.883 Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 3’921.32 USD, da sich der Wert eines Silicon Laboratories-Papiers am 14.09.2026 auf 219.28 USD belief. Aus 1’000 USD wurden somit 3’921.32 USD, was einer positiven Performance von 292.13 Prozent entspricht.

Alle Silicon Laboratories-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 7.37 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch