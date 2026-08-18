NASDAQ Composite Index-Wert Silicon Laboratories-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Silicon Laboratories-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Heute vor 10 Jahren wurden Silicon Laboratories-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 54.17 USD wert. Bei einem Investment von 100 USD in Silicon Laboratories-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1.846 Silicon Laboratories-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 404.82 USD, da sich der Wert eines Silicon Laboratories-Anteils am 17.08.2026 auf 219.29 USD belief. Damit wäre die Investition um 304.82 Prozent gestiegen.

Zuletzt verbuchte Silicon Laboratories einen Börsenwert von 7.29 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch