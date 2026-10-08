Lufthansa Aktie 667979 / DE0008232125
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08.10.2026 21:05:00
Lufthansa-Aktie im Fokus: Flüge nach Riad bis 16. Oktober
Die Airlines der Lufthansa Group setzen ihre Flüge nach Riad bis einschliesslich 16. Oktober aus. Hintergrund sind die jüngsten Angriffe der Huthi-Miliz auf den Flughafen der saudi-arabischen Hauptstadt.
Huthi reklamieren Angriff auf Flughafen
Die Huthi-Miliz hatte erneut einen Angriff auf den Flughafen King Chalid in Riad für sich reklamiert. Nach Angaben ihres Militärsprechers Jahja Sari feuerte die Miliz eine ballistische Rakete auf den Flughafen ab. Saudi-Arabien teilte mit, mehrere Geschosse seien abgefangen worden. Augenzeugen berichteten von vier aufeinanderfolgenden Explosionen in Riad.
Aus saudischen Flughafenkreisen hiess es, es seien Trümmer abgefangener Raketen auf ein Terminalgebäude des Flughafens gefallen. Die vom Iran unterstützten Huthi warnten zudem davor, dass alle Ölanlagen in Saudi-Arabien Ziele ihrer Angriffe werden könnten, und riefen Fluggesellschaften erneut dazu auf, Flüge nach Saudi-Arabien einzustellen./lig/DP/he
BERLIN (awp international)
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Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
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