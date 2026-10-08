Rheinmetall Aktie 345850 / DE0007030009
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08.10.2026 13:43:00
Frisches Finanzpolster für Rheinmetall: Kreditlinie verdoppelt - Aktie gibt nach
Der Rüstungskonzern Rheinmetall hat seine bestehende syndizierte Kreditlinie vorzeitig erneuert und auf 1,5 Milliarden Euro verdoppelt von 750 Millionen.
"Rheinmetall befindet sich auf einem dynamischen Wachstumskurs. Mit der vorzeitigen Erneuerung und Verdopplung unserer syndizierten Kreditlinie schaffen wir frühzeitig zusätzlichen finanziellen Handlungsspielraum für die weitere Entwicklung des Konzerns", sagte Finanzvorstand Klaus Neumann laut Mitteilung. Die Erweiterung folgt auf eine im Mai 2026 platzierte Anleihe von 500 Millionen Euro.
Die Rheinmetall-Aktie gewinnt am Donnertag im XETRA-Handel zeitweise 1,10 Prozent auf 936,40 Euro.
DJG/uxd/hab
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Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
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