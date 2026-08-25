NASDAQ Composite Index-Wert Silicon Laboratories-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Silicon Laboratories von vor einem Jahr abgeworfen

Heute vor 1 Jahr wurden Silicon Laboratories-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Silicon Laboratories-Papier an diesem Tag 142.22 USD wert. Investoren, die vor 1 Jahr 1’000 USD in die Silicon Laboratories-Aktie investierten, hätten nun 7.031 Anteile im Besitz. Da sich der Wert einer Aktie am 24.08.2026 auf 218.08 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’533.40 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 53.34 Prozent zugenommen.

Silicon Laboratories war somit zuletzt am Markt 7.29 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch