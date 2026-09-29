Silicon Laboratories Aktie 1058474 / US8269191024
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29.09.2026 16:02:21
NASDAQ Composite Index-Wert Silicon Laboratories-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Silicon Laboratories von vor 3 Jahren eingebracht
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Silicon Laboratories-Aktie Anlegern gebracht.
Das Silicon Laboratories-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Silicon Laboratories-Aktie an diesem Tag bei 115.89 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Silicon Laboratories-Aktie investiert, befänden sich nun 0.863 Silicon Laboratories-Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 28.09.2026 gerechnet (221.03 USD), wäre die Investition nun 190.72 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 90.72 Prozent angewachsen.
Der Marktwert von Silicon Laboratories betrug jüngst 7.37 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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