Silicon Laboratories Aktie 1058474 / US8269191024
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06.10.2026 16:02:17
NASDAQ Composite Index-Wert Silicon Laboratories-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Silicon Laboratories von vor 5 Jahren abgeworfen
Bei einem frühen Silicon Laboratories-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit Silicon Laboratories-Anteilen statt. Zur Schlussglocke war das Silicon Laboratories-Papier an diesem Tag 136.54 USD wert. Bei einem Silicon Laboratories-Investment von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 7.324 Silicon Laboratories-Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 1’631.76 USD, da sich der Wert eines Silicon Laboratories-Anteils am 05.10.2026 auf 222.80 USD belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 63.18 Prozent.
Der Börsenwert von Silicon Laboratories belief sich zuletzt auf 7.45 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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