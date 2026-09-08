Silicon Laboratories Aktie 1058474 / US8269191024
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08.09.2026 16:02:22
NASDAQ Composite Index-Titel Silicon Laboratories-Aktie: So viel hätte eine Investition in Silicon Laboratories von vor 5 Jahren abgeworfen
Bei einem frühen Silicon Laboratories-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.
Vor 5 Jahren wurden Silicon Laboratories-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Silicon Laboratories-Papier an diesem Tag bei 143.79 USD. Bei einem Investment von 100 USD in das Silicon Laboratories-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0.695 Silicon Laboratories-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 04.09.2026 auf 220.58 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 153.40 USD wert. Das entspricht einer Zunahme von 53.40 Prozent.
Der Börsenwert von Silicon Laboratories belief sich jüngst auf 7.36 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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